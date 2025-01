Economia Mais de 253 mil empresas foram abertas no Rio Grande do Sul em 2024

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

O número indica um crescimento de 9,3% em relação a 2023, quando 231.924 empresas foram formalizadas

O Rio Grande do Sul registrou a abertura de 253.669 empresas em 2024. Os dados são da JucisRS (Junta Comercial do Estado), vinculada à Sedec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico). O número indica um crescimento de 9,3% em relação a 2023, quando 231.924 empresas foram formalizadas.

Porto Alegre lidera o ranking das cidades com maior volume de aberturas, com mais de 62 mil, seguida por Caxias do Sul (13 mil), Canoas (cerca de 11 mil), Novo Hamburgo (quase 9,1 mil) e Passo Fundo (acima de 7,3 mil).

Desse conjunto, 201.156 novos empreendimentos são do modelo MEI (microempreendedor individual), sendo que Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Passo Fundo e Novo Hamburgo, respectivamente, são os municípios com mais negócios oficializados nesse formato. O resultado também aponta para um aumento aproximado de 9,5% em relação a 2023, que somou cerca de 180 mil novos MEIs.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que, diante de um ano tão desafiador como o que o Estado teve, o resultado é positivo. “Analisando os números, vemos que o gaúcho é um povo empreendedor. A missão do governo é estimular isso, tornando o Rio Grande do Sul um ambiente acolhedor para novos negócios, com processos desburocratizados e céleres”, afirmou Polo.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, explicou que a autarquia procura oferecer rapidez e praticidade para aqueles que desejam iniciar ou regularizar suas atividades empresariais. Ela ressaltou que um dos grandes feitos da JucisRS foi a redução do tempo para a abertura de empresas – enquanto em 2021 era de um dia e 14 horas, hoje é de apenas duas horas.

“O trabalho que temos desenvolvido facilita para o empreendedor abrir ou formalizar o seu negócio. Em 2024, também lançamos o Tá na Mão Empresas, disponibilizando que o processo seja feito pelo WhatsApp, ampliando o acesso a esse serviço”, disse Lauren.

