Geral Governo gaúcho destinará todo o estoque de Coronavac para primeira dose do público de seis a 11 anos

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a ação significa a disponibilidade de 605 mil doses, atingindo 60% do público estimado para a faixa etária. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SES-RS (Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul) destinará todas as vacinas contra a covid-19 da Coronavac que estejam em estoque no Estado e nos municípios para a aplicação imediata em crianças de seis a 11 anos, utilizando-as como primeira dose (D1). A pactuação foi realizada em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no fim da tarde de terça-feira (26), após o Ministério da Saúde garantir durante a assembleia do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) a distribuição de vacinas suficientes para a segunda dose (D2).

Segundo a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a ação significa a disponibilidade de 605 mil doses, atingindo 60% do público estimado para a faixa etária. A vacina Coronavac, na dosagem de 0,5 ml, é usada na imunização de adultos e crianças, o que possibilita a utilização dos estoques nos municípios. O intervalo entre as duas doses no esquema vacinal infantil é de 28 dias, igual ao dos adultos.

O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS), Maicon Lemos, ressalta que “se trata de uma decisão muito importante, pois será possível avançar significativamente em uma primeira dose de imunização em um público que está, neste momento da pandemia, em número muito elevado, e é fundamental e estratégico imunizar este grupo”.

Conforme dados da SES, mais de 27.322 doses de vacina contra a covid-19 de uso pediátrico (Pfizer e Coronavac), para crianças entre cinco e 11 anos, foram aplicadas em municípios do Rio Grande do Sul.

Aprovação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu no último dia 20 autorizar a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, incluindo um veto ao uso em pessoas com baixa imunidade. A decisão unânime (todos os cinco diretores foram favoráveis) foi tomada na análise do segundo pedido apresentado pelo Instituto Butantan para liberação do imunizante contra a covid-19 para crianças.

Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá ampliar o público apto para a vacinação infantil a partir desta sexta-feira (28). Poderão receber a dose todas as crianças a partir de seis anos. A imunização de crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade, deficiência e imunocomprometidas a partir de cinco anos, também continua.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral