Governo do Rio Grande do Sul deposita repasse extraordinário de 200 milhões de reais para escolas estaduais

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Programa de autonomia financeira da Seduc-RS que repassa verba às escolas para a realização de reparos e compras diretamente pela equipe diretiva das instituições. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Mais um dos anúncios realizados no programa Avançar na Educação vira realidade no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (26), a Seduc-RS (Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do Sul) concretizou o repasse extraordinário de R$ 200 milhões para escolas da rede estadual dentro do Agiliza Educação.

Esse é o programa de autonomia financeira da Seduc-RS que repassa verba às escolas para a realização de reparos e compras diretamente pela equipe diretiva das instituições. Podem ser feitas reformas na rede elétrica, hidráulica, em banheiros, refeitórios, cozinhas, sala de professores, além de pintura de ambientes, aquisição de grades e portões entre outros usos. A ação tem o objetivo de conferir rapidez aos processos e permitir que as escolas tenham protagonismo na resolução de problemas.

Ao longo de dezembro de 2021, a Seduc-RS realizou formação com os diretores e vice-diretores eleitos para o triênio 2022-2024 nas escolas da rede estadual.

O primeiro módulo do Curso de Formação de Gestores Escolares teve duração de 40 horas e abordou, entre outros temas, a utilização correta dos valores do Agiliza Educação

Somado a isso, neste janeiro, a secretaria já realizou reuniões com todos os diretores da rede estadual, de modo a reforçar a capacitação dos gestores no uso da verba disponibilizada às escolas.

Transporte Escolar

O governo gaúcho, por meio da Seduc-RS, aumentou em 30% o repasse realizado anualmente aos 465 municípios que integram o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar (Peate). A iniciativa, que promove o transporte dos alunos residentes em área rural, passa a disponibilizar o valor de R$ 209 milhões a partir de 2022.

Em 2021, a quantia repassada chegou a R$ 160 milhões. Ao todo, cerca de 61 mil estudantes da Rede Estadual serão beneficiados.

O Peate atua de modo articulado sob regime de colaboração entre Estado e municípios. O repasse dos recursos financeiros aos municípios habilitados é feito em 10 parcelas mensais entre fevereiro e novembro.

O reajuste no valor repassado atende a uma demanda dos municípios e garante qualificação no atendimento aos alunos contemplados pelo programa.

