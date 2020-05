Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança portal que reúne informações sobre o coronavírus

19 de Maio de 2020

A novidade foi anunciada pelo governador Eduardo Leite durante transmissão virtual

O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta terça-feira (19) um site que reúne informações sobre o coronavírus, como os casos confirmados e óbitos, um mapa com a ocupação de leitos, o modelo de distanciamento controlado, legislações e notícias sobre a Covid-19 no Estado.

Esses dados são encontrados no endereço coronavirus.rs.gov.br, que se torna referência para informações específicas e atualizadas em tempo real sobre a pandemia no RS. A novidade foi anunciada pelo governador Eduardo Leite durante transmissão virtual.

“Vivemos um cenário de incertezas e insegurança no Rio Grande do Sul e em todo o mundo, por isso, nos comprometemos desde o início da pandemia com a divulgação de todos os dados, de forma transparente, que embasam as decisões do governo, sempre baseadas na ciência. Por isso, lançamos uma série de sites com diversas informações e, agora, estamos integrando todos eles em um novo portal para facilitar a busca por informações pelos gaúchos”, destacou Leite.

Alessandra Martins Nunes, gestora de TI da Procergs, explicou que o princípio norteador da construção do site foi simplificar e facilitar a vida dos usuários. “Trabalhamos bastante na ideia de organizar todas as informações em um único portal, tentando facilitar ainda mais a experiência do cidadão gaúcho”, afirmou. O novo portal se adapta à plataforma onde é acessado, seja computador, notebook ou celular.

“Com esse novo ambiente, temos também um novo instrumento para gestão das nossas equipes e de todas as decisões tomadas pelo governo”, complementou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que também participou da transmissão.

