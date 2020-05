Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais 270 leitos de UTI habilitados para pacientes com Covid-19

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

A rede hospitalar do Rio Grande do Sul foi ampliada com a habilitação, pelo Ministério da Saúde, de mais 270 leitos de UTI (unidade de tratamento intensivo), adultos e pediátricos, para atendimento de pacientes com Covid-19.

Os leitos, que já estão prontos, foram habilitados por meio do repasse de R$ 34,8 milhões, em parcela única, e passarão a receber pacientes em instituições hospitalares de 24 municípios gaúchos. Parte desses hospitais está localizada em cidades com gestão plena do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Lembramos que parte desses leitos já estava sendo habilitada pelo governo do Estado porque não ficamos esperando pelo governo federal, que estava demorando, e não quisemos deixar a sociedade esperando pelos leitos. Agradecemos, agora, ao reforço fundamental por parte do Ministério da Saúde e à bancada federal gaúcha pelo apoio”, afirmou o governador Eduardo Leite durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta terça-feira (19).

“Mais uma etapa do nosso Plano de Contingência foi cumprida. Ainda aguardamos a habilitação de outros 130 leitos e a possibilidade de recebermos equipamentos do Ministério da Saúde”, acrescentou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Em municípios em que os leitos de UTI e de atendimento de urgência e emergência ficarem totalmente ocupados, a Central Estadual de Regulação terá condições de captar e transferir pacientes para qualquer região do Estado onde houver capacidade de internação. “Acreditamos que, com o monitoramento constante de leitos e com a definição das bandeiras, não haja necessidade de fazer longas transferências. É o governo do Estado organizado para atender a população, com apoio do Ministério da Saúde”, reforçou Arita.

Confira os municípios e hospitais contemplados:

• Alegrete: 7 novos leitos no Hospital Santa Casa de Alegrete;

• Bagé: 14 leitos na Santa Casa de Bagé;

• Cachoeira do Sul: 8 leitos no Hospital de Caridade e Beneficência;

• Canoas: 10 leitos no Hospital Universitário;

• Caxias do Sul: 10 leitos no Hospital Geral;

• Cruz Alta: 10 leitos no Hospital São Vicente de Paulo;

• Dom Pedrito: 10 leitos no Hospital São Luiz;

• Erechim: 5 leitos no Hospital Santa Terezinha;

• Estrela: 10 leitos no Hospital de Estrela;

• Faxinal do Soturno: 10 leitos no Hospital de Caridade São Roque;

• Garibaldi: 10 leitos no Hospital Beneficente São Pedro;

• Lajeado: 10 leitos no Hospital Bruno Born;

• Passo Fundo: 23 leitos, sendo 13 no Hospital de Clínicas e 10 no São Vicente de Paulo;

• Porto Alegre: 48 novos leitos, sendo 20 no Hospital de Clínicas, 10 no Hospital Conceição e 18 no Hospital Cristo Redentor;

• Rio Grande: 10 leitos na Santa Casa de Rio Grande;

• Santa Cruz do Sul: 10 leitos no Hospital Santa Cruz;

• Santa Maria: 10 leitos no Hospital Universitário de Santa Maria;

• Santa Rosa: 15 leitos no Hospital Vida e Saúde;

• Santo Ângelo: 9 leitos no Hospital Santo Ângelo;

• Sapiranga: 5 leitos no Hospital Sapiranga;

• Tenente Portela: 5 leitos no Hospital Santo Antônio;

• Torres: 5 leitos no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes;

• Tramandaí: 6 leitos no Hospital de Tramandaí;

• Viamão: 10 leitos no Hospital de Viamão.

