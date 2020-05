Rio Grande do Sul Campanha do Instituto Unicred RS já destinou mais de R$ 350 mil para 19 hospitais do Estado

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

O Instituto Unicred RS, que é o braço social da Unicred RS, atua na campanha “Coopera Contra o Vírus”, que visa a angariação de recursos para a prevenção e auxílio no combate ao coronavírus e contra os efeitos da pandemia.

A proposta do Instituto Unicred RS, que sempre estimula e realiza ações em prol do bem-estar social, é obter doações para colaborar com a aquisição de insumos para hospitais e entidades de saúde que lutam contra a propagação do vírus. Os recursos doados pelos cooperados retornam para a região de cada cooperativa, para beneficiar assim os hospitais de todo o Estado, numa corrente de prosperidade e solidariedade.

A ação já teve resultados nas regiões de diversas singulares: a Unicred Região da Campanha anunciou a doação de R$ 180 mil para cinco hospitais da região: a Santa Casa de Bagé, o Hospital Universitário Doutor Mário Araújo (HU) da URCAMP, o Hospital Santa Casa de Santana do Livramento, a Santa Casa de Dom Pedrito e a Santa Casa de Rosário do Sul.

Já a Unicred Ijuí doou R$ 55 mil a oito hospitais: Hospital de Caridade de Ijuí, Hospital Unimed de Ijuí, Hospital Bom Pastor de Ijuí, Sociedade Hospital Panambi, Associação Protetora Hospital São Francisco, de Augusto Pestana, Associação Hospital de Caridade de Três Passos, Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, e Hospital Divina Providência, de Frederico Whestphalen. A Unicred Eleva, por sua vez, destinou R$ 10 mil para o conserto de cinco respiradores do Hospital de Santo Ângelo, que necessitavam de manutenção para utilização neste momento de pandemia.

A Unicred Região dos Vales destinou R$ 80 mil para três associações de saúde de sua região: a Associação Beneficente de Parobé do Hospital São Francisco de Assis, a Associação Franciscana de Assistência à Saúde do Hospital Arcanjo São Miguel e a AMO Criança – Associação de Assistência em Oncopediatria.

Por sua vez, a Unicred Ponto Capital arrecadou mais de R$ 27 mil para beneficiar cinco hospitais: Hospital Santa Casa de Uruguaiana, Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, de Santa Maria, Hospital da Unimed de Santa Maria, Hospital Universitário de Santa Maria e Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Só em Santa Maria, a ação permitiu a compra de 1.750 metros de tecido para a produção de 650 aventais reutilizáveis, que estão sendo produzidos a partir do engajamento de profissionais da saúde, costureiras e outros voluntários dedicados à causa.

A campanha, que já circula com o estímulo para doações a partir do tema “Coopera Contra o Vírus”, dedica-se não apenas a associados do sistema Unicred, mas também para qualquer pessoa que saiba da importância da causa. As doações podem ser destinadas para o Instituto Unicred RS a partir dos seguintes dados: Unicred-136, Ag. 2710, C/C 603454-3, Instituto Unicred RS, CNPJ: 28.450.078/0001-27. As arrecadações serão sempre direcionadas para os hospitais da região de origem das doações, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, onde também há uma agência da Unicred RS.

Em outras singulares e regiões da Unicred RS, a atuação se deu na arrecadação e distribuição de alimentos para amparar famílias neste período de pandemia. A Unicred Integração destinou 50 toneladas de alimentos, totalizando 4,2 mil cestas básicas, para famílias em situação de vulnerabilidade social em 10 cidades na Serra Gaúcha e no Sul do Estado.

A Unicred Porto Alegre, por sua vez, destinou cestas básicas e produtos de higiene e limpeza aos 16 jovens aprendizes do Projeto Pescar da cooperativa e para suas famílias – com a entrega antecedendo o Dia das Mães. Em Osório, a singular destinou uma tonelada e meia de alimentos para famílias carentes – ação que se repetirá em breve em novas comunidades vulneráveis.

Para o Dr. Paulo Barcellos, presidente do Instituto Unicred RS, a campanha é integralmente baseada nos princípios e valores do cooperativismo: “O Instituto Unicred RS representa nossas cooperativas como um instrumento para que todos possamos exercer nosso papel social e de solidariedade com mais amplitude e relevância. Este é um momento onde a cooperação se faz essencial, para que com nossa união coloquemos em prática nosso compromisso com a comunidade”.

