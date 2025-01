Bruno Laux Governo gaúcho lançará em fevereiro novo edital para a administração do Aeroporto de Santo Ângelo

Por Bruno Laux | 4 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Gestão aeroportuária

O chefe da Casa Civil do governo estadual, Artur Lemos, sinalizou nesta semana que o Executivo gaúcho pretende publicar em fevereiro o novo edital para administração do Aeroporto Regional de Santo Ângelo. Anunciado nas redes sociais pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), após uma reunião do parlamentar com o secretário, o processo deve ser lançado no modelo de Parceria Público-Privada, que garanta investimentos em melhorias no terminal aeroportuário. Loureiro destacou que, como segundo plano, em caso do novo edital não apresentar interessados, como ocorreu no certame anterior, o Executivo planeja fazer os investimentos via convênio com a empresa federal Infraero, que atualmente administra a unidade.

Monitoramento de governo

O presidente da bancada do PT na Assembleia gaúcha, deputado Miguel Rossetto, confirmou nesta sexta-feira que o partido deve lançar até o início de março um sistema de monitoramento das ações do governo de Eduardo Leite. O mecanismo visa fiscalizar de perto as ações do Executivo estadual e acompanhar as iniciativas do governo federal desempenhadas no território gaúcho, com foco especial nos recursos destinados às obras no sistema de contenção de enchentes e provenientes do Fundo do Plano Rio Grande. “Um dos nossos principais objetivos este ano é acompanhar um projeto de desenvolvimento econômico sustentável para o RS, agora que nosso companheiro Pepe Vargas assume a presidência da Assembleia”, detalha Rossetto.

Mulheres militares

Mais de 7 mil mulheres apresentaram interesse em ingressar nas Forças Armadas nos três primeiros dias de abertura do alistamento voluntário feminino 2025. Para o Exército Brasileiro, o número significativo de inscrições reflete o crescente interesse da parcela feminina da população em “contribuir para a defesa do País e integrar as fileiras” das instituições militares. Iniciado no dia 1º de janeiro, o período de alistamento para as candidatas que completam 18 anos em 2025 se estenderá até o dia 30 de junho, com 1,4 mil vagas disponíveis para o 1º ou 2º semestre de 2026 em 28 municípios brasileiros.

Discussões direcionadas

Ao longo de 2024, a Assembleia Legislativa gaúcha registrou a criação de 30 Frente Parlamentares. Os grupos legislativos são destinados à discussão e encaminhamento de pautas específicas de interesse social, que possuem caráter restrito à vigência da legislatura em curso. Durante o mesmo período, seis comissões especiais estiveram em funcionamento no Legislativo gaúcho, destinadas ao tratamento de temas de relevância e caráter emergencial, com prazo de até 120 dias de duração e possibilidade de suspensão durante os recessos parlamentares.

Demandas cruz-altenses

O deputado Rafael Braga (MDB) acompanhou nesta semana um grupo de lideranças municipais da cidade de Cruz Alta em uma reunião com o governador em exercício, Gabriel Souza e seu secretariado. A comitiva apresentou ao líder estadual um conjunto de demandas consideradas prioritárias pelo município, com destaque para melhorias rodoviárias na ERS-342, questões relacionadas ao Hospital São Vicente e o futuro da Malha Sul Ferroviária, considerada essencial para o desenvolvimento local.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Governo gaúcho lançará em fevereiro novo edital para a administração do Aeroporto de Santo Ângelo

2025-01-04