Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Estão previstas obras de requalificação da pista de pousos e decolagens, ampliação do terminal, entre outras melhorias. (Foto: Prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação)

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado de terça-feira (13) a liberação de R$ 14 milhões para melhorias no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Estão previstas obras de requalificação da pista de pousos e decolagens, ampliação do terminal de embarque e desembarque e aquisição de equipamentos para melhoria das operações.

O valor total das obras está orçado em R$ 16,4 milhões, sendo R$ 14 milhões repassados via convênio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) com a prefeitura, responsável pela administração do terminal. O valor restante (R$ 2,4 milhões) será aportado pelo município como contrapartida.

“O investimento nesse importante terminal é um compromisso do governo do Estado para que o Aeroporto de Caxias ganhe ainda mais protagonismo. As melhorias serão fundamentais para que o Rio Grande do Sul receba mais voos e para que a aviação regional seja fortalecida”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O investimento foi anunciado pelo governador Eduardo Leite em junho. Na ocasião, Leite destacou que o aporte vai ajudar a ampliar o número de voos no terminal e salientou que o aeroporto de Caxias do Sul é estratégico para o Rio Grande do Sul, em especial neste momento de suspensão das operações no Salgado Filho.

Salgado Filho

Em outra frente, após autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a venda de bilhetes aéreos com destino ou partida do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foi retomada na última sexta-feira (9).

A partir de 21 de outubro, o terminal voltará a receber voos comerciais. O local foi inundado em maio deste ano, devido aos fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul no fim de abril e em maio e provocaram a situação de calamidade. À época, a pista do aeroporto ficou submersa por 23 dias.

De acordo com a concessionária Fraport Brasil – Porto Alegre, a previsão é que o terminal possa operar em 100% da sua capacidade a partir de 16 de dezembro.

Na última quinta (8), o Ministério de Portos e Aeroportos e a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul anunciaram que a retomada dos voos diários se dará de forma gradual, com 128 pousos e decolagens por dia, o equivalente a 896 voos semanais e mais de 3,8 mil voos por mês.

