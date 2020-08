As aulas presenciais foram suspensas no Rio Grande do Sul em março devido ao coronavírus. (Foto: Agência Brasil)

Em reunião com prefeitos gaúchos na manhã desta terça-feira (11), o governo do Rio Grande do Sul sugeriu que o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado comece pela educação infantil a partir do dia 31 de agosto.

Conforme o cronograma apresentado pelo Executivo estadual, a partir de 14 de setembro retornariam às salas de aula os estudantes do ensino superior. Em 21 de setembro, seria a vez dos alunos dos ensinos médio e técnico e, uma semana depois, voltariam às escolas os estudantes dos últimos anos do ensino fundamental.

As atividades presenciais para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental seriam retomadas a partir de 8 de outubro.

A Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS) recebeu com restrições as propostas do governo para a retomada das atividades escolares, que atualmente ocorrem de forma remota. A entidade questiona se há segurança para esse retorno em meio à pandemia de coronavírus. As aulas presenciais foram suspensas no Rio Grande do Sul em março.