Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Fontes do governo uruguaio não têm conhecimento de qualquer recusa do Brasil em aceitar os militares e aeronaves do país vizinho. (Foto: Divulgação/FAU)

Repercutiu nas redes sociais a informação de que o Governo Lula dispensou uma oferta do Uruguai. O país teria oferecido ao Brasil equipamentos para ajudar no resgate das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Mas a ajuda foi realmente recusada?

Em nota, o Governo Federal afirma que são falsas as notícias de que o Brasil teria desprezado ajuda do Uruguai ou de qualquer outro país. Por fim, o documento acrescenta que um helicóptero emprestado pelo país vizinho está em operação no estado. “O Brasil é grato ao Uruguai pelo pronto-auxílio”, pontua o governo.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), “todas as ofertas de auxílio são bem-vindas, serão analisadas conforme a adequação às urgências e serão bem recebidas”.

A nota acrescenta que, juntamente com o helicóptero, o Uruguai também ofereceu um modelo específico de avião. Neste caso, a análise técnica determinou que, devido às suas características específicas, a aeronave não seria apropriada para o tipo de operação requerida e para a infraestrutura aeroportuária existente.

Segundo o Palácio do Planalto, o governo uruguaio enviou um helicóptero Delfin Bell 212 e uma equipe de oito tripulantes entre pilotos, copilotos, técnicos e socorristas.

No fim da última semana, o país vizinho também chegou a oferecer um avião KC-130H com tripulação. O governo brasileiro, no entanto, informou que não haveria pistas de pouso na região para a operação dessa aeronave.

Além disso, a Secretaria diz que como já existe no Rio Grande do Sul um avião em operação na frota brasileira com as mesmas funcionalidades do que o proposto, concluiu-se que não havia necessidade de uma aeronave desse tipo.

Repercussão

A informação de que o governo Lula teria rejeitado a ajuda de um país governado pela centro-direita agitou a oposição nas redes sociais.

Fontes do governo do país vizinho confirmaram que a ajuda foi autorizada pelo governo uruguaio. No entanto, essas fontes afirmaram não ter conhecimento de qualquer recusa do Brasil em aceitar os militares e aeronaves que partiram de Montevidéu.

O Ministério das Relações Exteriores declarou não possuir informações sobre a lista de voluntários e apoios presentes no estado e apontou que todas as informações estão sendo centralizadas pelas forças militares responsáveis pelo controle operacional, em Porto Alegre, da operação de resgate.

