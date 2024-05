Rio Grande do Sul Empresas doam R$ 14 milhões a famílias gaúchas

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Medidas incluem doações de água potável, roupas, medicamentos, itens de higiene, além de apoio no transporte dos mantimentos e resgate dos desabrigados. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, empresas de diversos setores se mobilizam para ajudar a população atingida. Até a última terça-feira (6), o valor arrecadado em recursos financeiros totalizava quase R$ 14 milhões, segundo apurou o jornal Valor.

As iniciativas incluem ainda doações de água potável, roupas, medicamentos, itens de higiene, além de apoio no transporte dos mantimentos e resgate dos desabrigados. Companhias também oferecem suporte financeiro, material e psicológico aos colaboradores afetados e suas respectivas famílias.

A Petrobras aprovou uma doação no valor de R$ 5,6 milhões para apoio à população das cidades de Canoas e Esteio. O montante será destinado ao Movimento União BR, por meio do Instituto da Criança, uma organização sem fins lucrativos, para aquisição de itens de primeira necessidade como cestas básicas e eletrodomésticos, entre outros, para atendimento às vítimas.

A Vale vai repassar R$ 1 milhão para a ONG Ação da Cidadania. Simultaneamente, a mineradora respondeu à mobilização de sua rede de voluntários e, para cada R$ 1 doado via plataforma de voluntariado, doou outros R$ 10. A meta de R$ 100 mil em doações foi alcançada em poucas horas, resultando em um aporte de mais R$ 1,1 milhão para a Ação da Cidadania. Com isso, a empresa já soma R$ 2,1 milhões em doações para a ONG.

A Cimed está doando R$ 1 milhão em medicamentos para o governo estadual. A farmacêutica também doou cerca de 72 mil pacotes de lenços umedecidos, que podem ser retirados gratuitamente pela população nas farmácias das redes São João e Panvel. A empresa também anunciou medidas para auxiliar as farmácias atingidas pelas enchentes.

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) arrecadou, através de seus associados, mais de R$ 1,1 milhão para serem distribuídos às vítimas.

Água

A falta de água tem sido um dos grandes problemas enfrentados pela região. Diante disso, o grupo de laticínios Lactalis Brasil está envasando emergencialmente água em embalagens plásticas e acartonadas, que normalmente carregam leite.

Mais de 1 milhão de embalagens serão distribuídas a partir da unidade de Teutônia, no Vale do Taquari. Além disso, 20 mil litros de leite estão sendo doados no Vale do Taquari e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Maior fabricante de bebidas do País, a Ambev parou sua produção de cerveja em Viamão, na grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul. São cerca de 850 mil latas de água de 473 ml produzidas diariamente e a distribuição já começou.

Roupas, alimentos e itens de higiene também são foco de doações. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras), unida às 27 associações estaduais, em especial à Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), vai oferecer 20 mil kits de limpeza com água sanitária, sabão em pó, vassoura e sacos de lixo, e 20 mil kits de alimentos essenciais para as famílias gaúchas necessitadas.

A fabricante de calçados, de bolsas e de vestuário Arezzo&Co doou mais de 2,4 mil kits de limpeza, higiene pessoal e cestas básicas e a varejista de moda Riachuelo contribuiu com mais de 15 mil peças de vestuário, cama e banho. As 330 lojas da marca se tornaram pontos de coleta de doações.

A Petz também transformou algumas lojas em pontos para receber doações. Além disso, disponibilizou o hospital veterinário Seres em Porto Alegre para atendimentos de animais resgatados pelo Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), que necessitem de cuidados intensivos.

Para apoiar os franqueados e consultoras mais afetados, a cada R$ 1 real doado via Pix por qualquer pessoa, a fabricante de produtos de beleza Natura doará mais R$ 1.

A empresa de alimentos Kellanova irá enviar até segunda-feira (13) sete toneladas de produtos não-perecíveis. Já a Nestlé doará cerca de 20 toneladas de alimentos, o equivalente a 40 mil refeições complementares.

Setor aéreo

O setor aéreo também está se mobilizando junto ao poder público para fazer chegar mantimentos ao Rio Grande do Sul. Todo o transporte de carga será feito de graça por Azul, Gol, Latam e Voepass.

A Azul já enviou mais de quatro voos para a região. A empresa criou um fundo social de apoio humanitário que vai angariar recursos para prestar apoio aos afetados pela chuva. O fundo já conta com um primeiro parceiro, o Itaú Unibanco, que doou R$ 5 milhões. A companhia também estabeleceu pontos de coleta de mantimentos nos 160 aeroportos em que opera e nas 103 lojas da Azul Viagens distribuídas pelo Brasil.

Um avião da Gol decolou no início da semana do aeroporto de Congonhas (SP) em direção a Caxias do Sul (RS) com seis toneladas de produtos como cobertores, colchões, roupas e água. A companhia, por meio do Instituto Gol, também se uniu à Central Única das Favelas (Cufa) e a Gollog receberá as doações da Cufa.

A Latam fechou uma parceria com o Movimento União BR, que coletará itens como alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza em outras empresas e fará o transporte gratuito dessas doações.

A Voepass, por sua vez, faz o transporte gratuito de doações que serão coletadas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde está sediada, para o interior do Rio Grande do Sul.

Gol e Latam participam, ainda, de uma campanha da operadora de turismo CVC que pretende coletar até o dia 12 de maio doações em suas mais de 1 mil lojas espalhadas pelo País.

O Instituto Embraer oficializou uma campanha de doações, em parceria com a ONG Visão Mundial Brasil, com o objetivo de fornecer água potável, alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza para as famílias impactadas pelas enchentes. São aceitas doações físicas e financeiras.

