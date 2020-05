Governo troca o secretário de Ciência e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde

Denizar Vianna Araújo (foto) foi nomeado assessor especial do ministro Nelson Teich. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Denizar Vianna, foi exonerado do cargo para assumir a função de assessor especial do ministro Nelson Teich.

A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, na edição desta segunda-feira (04) do Diário Oficial da União. Vianna foi escalado para ajudá-lo a tomar decisões estratégicas. Teich tem sido alvo de críticas pela demora em entregar equipamentos emergenciais aos Estados, como respiradores e kits de UTI, promessas feitas pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.

Como secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Vianna era responsável, entre outras atribuições, pelas pesquisas sobre o uso da cloroquina por pacientes com coronavírus. Para o seu lugar, foi nomeado o médico Antônio Carlos Campos de Carvalho, ligado à (UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).