Granpal entrega ao governador Eduardo Leite demandas prioritárias para a Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

O encontro do governo do Estado com os prefeitos ocorreu no Instituto Caldeira, na capital. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre querem a criação de uma Autoridade Metropolitana para fortalecer a governança e a cooperação entre o Estado e os municípios. Este foi um dos pontos do documento de reivindicações entregue ao governador Eduardo Leite durante almoço metropolitano, realizado pela Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre) nesta quarta-feira (31), no Instituto Caldeira.

O documento inclui ainda o pedido para que não se efetive um novo corte de recursos no Programa Assistir previsto para o mês de julho, a construção de uma governança da saúde pública na região, a integração do transporte metropolitano e a não instalação de pedágio na ERS-118, além da melhoria da segurança pública, com ênfase no combate a grupos criminosos e crimes relacionados.

O governador Eduardo Leite demonstrou entendimento das demandas apresentadas e citou as prioridades para acelerar o desenvolvimento estadual. “Estamos cientes de que precisamos evoluir na nossa legislação sobre a estrutura de governança da Região Metropolitana, e vamos dar esse passo juntos”, comentou.

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, presidente da Granpal, afirmou que todas as pautas são importantes, mas que algumas exigem ações mais imediatas. “Na saúde existem demandas que são urgentes, tanto em relação a repasses, como a questão do Programa Assistir, como de repactuações que já estão impactando a vida das pessoas. Então, nessa área, precisamos ter encaminhamentos que sejam mais céleres.”

Como resultado do encontro, uma reunião entre a Granpal, a Casa Civil e a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul está prevista para a próxima semana visando avançar nos pontos em debate.

