Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

Ambos os compromissos fazem parte da programação da pré-temporada antes do início do Campeonato Gaúcho.

O Grêmio terá dois jogos-treino nesta semana visando a temporada de 2025. Assim, o recém chegado técnico argentino Gustavo Quinteros poderá analisar o elenco que tem à disposição. O Tricolor marcou jogo-treino com o São José nesta segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e com o Avenida na sexta (17).

Ambos os compromissos fazem parte da programação da pré-temporada antes do início do Campeonato Gaúcho, que terá início dia 22. Villasanti, recuperado de uma conjuntivite, está integrado aos treinos e deverá estar em campo diante dos adversários. A tendência é que a equipe passe por outros testes antes da estreia contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, na Zona Sul do Estado, às 22h.

Até o momento, o Grêmio anunciou apenas o reforço do lateral-direito João Lucas, de 26 anos, vindo do Juventude. Ele, que recebeu a camisa 2, soma passagens por Flamengo, Santos, Cuiabá e Juventude. Na última temporada, em 49 jogos, o lateral balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com sete assistências. João Lucas estava emprestado pelo Santos, onde atuou em 30 partidas em 2023.

O Tricolor se comprometeu a pagar ao Santos aproximadamente 2 milhões de euros (R$ 12,52 milhões na cotação atual), mas houve um abatimento a partir da cedência de direitos econômicos do atacante Guilherme e do meia Thaciano. O vínculo é válido por três temporadas.

Em contrapartida, o Grêmio já anunciou as saídas dos goleiros Rafael Cabral, que estava emprestado pelo Cruzeiro, e Felipe Scheibig; o zagueiro Rodrigo Caio; o lateral Reinaldo; e os atacantes Soteldo e Diego Costa, que deixam o clube definitivamente.

