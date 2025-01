Inter Na busca por um zagueiro no mercado, o Inter buscou informações sobre Juninho, que defende o Midtjylland, da Dinamarca

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

O atleta de 29 anos soma passagens por Coritiba, Bahia e Palmeiras no Brasil. Foto: Oficial Midtjylland O atleta de 29 anos soma passagens por Coritiba, Bahia e Palmeiras no Brasil. (Foto: Oficial Midtjylland) Foto: Oficial Midtjylland

O Inter quer retomar o caminho dos títulos em 2025. Para isso, monitora a situação de alguns atletas e foca na contratação de um zagueiro para a temporada. O Colorado buscou informações sobre o defensor Juninho, atualmente no Midtjylland, da Dinamarca.

No entanto, o clube dinamarquês quer renovar com o atleta, que já soma 114 partidas por lá. O atleta de 29 anos soma passagens por Coritiba, Bahia e Palmeiras no Brasil e nos dois últimos clubes trabalhou com o técnico Roger Machado.

O Colorado, então, teria que desembolsar valores próximos aos 3,5 milhões de euros (R$ 21,8 milhões) para convencer os europeus. Para a zaga, Roger tem à disposição Vitão, Rogel, Clayton Sampaio e Gabriel Mercado, que se recupera de cirurgia e só volta no segundo semestre. Victor Gabriel e Pedro Kauã subiram da base e completam o grupo.

Até o momento, o Inter contratou o volante Ronaldo, do Juventude, e o atacante Vitinho, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, que estava emprestado ao RB Bragantino. Ronaldo, de 28 anos, chega para reforçar o meio-campo. O volante tem no currículo passagens pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, onde atuou de 2021 a 2023, e pelo Flamengo, clube que o revelou.

Já Vitinho, do Dínamo, que atuou no Bragantino na última temporada, teve destaque no Athletico-PR, onde subiu para os profissionais. Por lá, o atleta foi campeão da Copa do Brasil de 2019, em cima do próprio Inter, e da Sul-Americana, em 2021. O jogador chega para atuar pelo lado esquerdo do ataque, onde o Colorado já conta com Wesley e Wanderson.

