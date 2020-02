Grêmio Grêmio deve ter ao menos duas alterações no time para pegar o Esportivo

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Paulo Miranda deve ser a novidade ao lado de David Braz na zaga Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em busca da classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem compromisso contra o Esportivo, nesta segunda-feira. O time gremista deve ter ao menos duas mudanças com relação às últimas rodadas. A Arena também deve ser palco, ao menos, de uma estreia dos novos contratados para 2020.

Neste domingo, o técnico Renato Portaluppi comandou o último treinamento, que teve a maior parte fechada aos jornalistas. Quando os portões foram liberados, os jogadores realizavam o tradicional rachão, com algumas ausências. Além de Kannemann, com um pequeno edema ósseo no pé esquerdo, o meia Patrick não estava no gramado e deve ser baixa entre os titulares.

Com as duas ausências, Paulo Miranda deve ser o companheiro de defesa de David Braz, já que Pedro Geromel segue em recuperação no departamento médico. No meio-campo, Thaciano deve ganhar a vaga.

Mais uma vez, Thiago Neves e Diego Souza treinaram normalmente. A dupla, inclusive, deve ser a novidade entre os relacionados para esta rodada, podendo estar em campo por alguns minutos. O lateral Orejuela, que já esteve no banco de reservas na última rodada, também pode fazer sua estreia com a camisa do tricolor.

Para a partida contra o Esportivo, às 20h, na Arena, uma proválvel escalação do Grêmio tem: Vanderlei: Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Maicon, Alisson, Thaciano, Everton e Luciano.

