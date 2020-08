Por Redação Rádio Grenal | 7 de agosto de 2020

O Grêmio está perto de rescindir contrato com o atacante André. O presidente gremista, Romildo Bolzan Jr., em conversa coma reportagem da Rádio Grenal explicou: “Chegamos a um denominador comum em relação a rescisão contratual.” Para poder realizar a rescisão, o jogador está abrindo mão de alguns valores

Apesar de ter vínculo com o Grêmio até dezembro de 2021, o jogador não vinha sendo utilizado e estava fora dos planos do clube nesta temporada. No Grêmio desde 2018, o jogador soma 74 jogos e 11 gols marcado.

Em entrevista à Radio Grenal em junho, o vice de futebol, Paulo Luz, já vinha indicando uma possível saída do atacante, dizendo que o jogador iria buscar “novos ares”.