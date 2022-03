Dupla Gre-Nal Grêmio e Inter disputam popularidade dos vídeos online nas redes sociais

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A presença nas redes sociais está se transformando em algo importante para os clubes de futebol. Foto: Unsplash A presença nas redes sociais está se transformando em algo importante para os clubes de futebol. (Foto: Unsplash) Foto: Unsplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A disputa pelo número de inscritos nas redes sociais entre Grêmio e Inter chegou nos vídeos online. Seja com o YouTube ou então com TikTok, as duas equipes gaúchas começaram o ano com uma disputa acirrada. Apesar de parecer algo simples, a presença nas redes sociais está se transformando em algo importante para os clubes de futebol. Além da maior proximidade com os torcedores, os clubes também conseguem mais acordos de patrocínios e rendas extras para melhorar os elencos.

Segundo números do Ibope Repucom, o Inter lidera a disputa contra o rival no número de inscritos no TikTok, com mais de 405 mil fãs digitais. O Grêmio não tem uma forte presença na rede social chinesa, por isso soma pouco mais de 280 mil seguidores até o final do mês de fevereiro. Por ser uma plataforma focada apenas nos vídeos curtos, o TikTok cresce em todo o Brasil com os clubes de futebol. No Flamengo, por exemplo, os mais de 4 milhões de seguidores já resultaram em acordos financeiros vantajosos, justamente pela forte presença no mercado digital.

Enquanto isso, no YouTube, o Grêmio é quem aparece em vantagem. O tricolor gaúcho conseguiu atingir os 800 mil inscritos recentemente, e está entre as sete equipes brasileiras mais populares na plataforma de vídeos da Google. O Inter ainda não conseguiu atrair muitos fãs por lá, mesmo com publicações diárias e muitas cenas de bastidores. São apenas 320 mil seguidores digitais que acompanham todas as atualizações que existem por lá. Essa diferença é importante, pois mostra que o tricolor soube começar antes a explorar esses conteúdos no formato de vídeo, principalmente com a plataforma do Google.

Assim, o Grenal das redes sociais imita a vida cotidiana e causa um confronto feroz por mais popularidade. As duas equipes estão entre as mais seguidas do Brasil, mas o Grêmio aparece com melhores números por conta do Facebook e do Instagram. São quase 6 milhões de seguidores nas duas plataformas somadas, enquanto o Inter possui pouco mais de 4 milhões. Em 2022, a disputa por mais crescimento deve se acirrar, principalmente com o sucesso dos vídeos online.

Mais consumo de vídeos

Esse crescimento de conteúdos interativos não é nada por acaso. Nos últimos anos, a internet e as redes sociais foram tomadas pelos vídeos online. Se antigamente a velocidade da internet e o tamanho dos arquivos neste formato eram problemas, hoje está cada vez mais acessível. As conexões mais rápidas facilitam a visualização online, e não faltam aplicativos e ferramentas para diminuir tamanho de vídeo. Tudo isso aumentou a popularidade dos vídeos.

Desde 2019, segundo a Agência Brasil, o consumo de vídeos online cresceu de forma constante em todo o país. Algo que ficou ainda maior nos últimos dois anos, com a crise mundial que trouxe várias restrições. Isso significa que mais de 80% dos brasileiros com conexão à internet consomem vídeos online diariamente. Esse é um número que explica bem o potencial dessa ferramenta, principalmente no futebol e com a rivalidade que envolve o Grêmio e o Internacional.

A disputa por mais popularidade no Grenal é histórica, e não seria distinto na era das redes sociais. Os vídeos online se transformaram nas principais ferramentas dos dois clubes, e isso deve ser explorado durante todo 2022. O Inter lidera com o TikTok, que possui um grande potencial de crescimento no Brasil, enquanto o Grêmio se destaca no consolidado YouTube. Quem mais ganha com isso são os torcedores, que ganham conteúdos exclusivos em audiovisual com a rotina dos jogadores e os bastidores de algumas partidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Gre-Nal