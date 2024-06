Futebol Grêmio empata com o Estudiantes e enfrentará o Fluminense pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Com o empate, o Grêmio enfrentará agora o Fluminense. (Foto: Reprodução/X)

O Grêmio já sabe quem será o seu adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desse sábado (8), ao empatar em 1 a 1 com o Estudiantes (Argentina) no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), o Tricolor gaúcho encerrou a primeira fase da competição como vice-líder do Grupo C, com 10 pontos. O próximo duelo será contra o Fluminense.

A equipe sob o comando de Renato Portaluppi agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira (13), no Maracanã.

Apesar do resultado abaixo do esperado, a torcida gremista fez sua parte, lotou o Couto Pereira e quebrou o recorde de público do estádio em 2024. Cerca de 32,5 mil torcedores compareceram ao estádio neste sábado (8). Foram 32.472 pagantes e mais 100 não pagantes, com renda superior a R$ 3 milhões.

O maior público da temporada no Couto Pereira havia sido registrado no dia 11 de maio, quando o Paraná venceu o Apucarana por 3 a 0, diante de 23.715 torcedores.

Resumo da partida

Apoiado pela torcida que compareceu em peso, o Grêmio partiu para cima desde o início do duelo aproveitando a velocidade do venezuelano Yeferson Soteldo pela esquerda e os passes em profundidade de Cristaldo.

A pressão, no entanto, parou na defesa sólida do Estudiantes e na segurança do goleiro Matías Mansilla, que salvou o time argentino em um lance cara a cara com o volante Dodi (18′).

O Estudiantes não se limitou a ficar na defesa. Ao contrário, levou perigo à defesa gremista, com a combatividade do centroavante Javier Correa e a mobilidade do ponta colombiano Edwuin Cetré.

Embora voluntariosos, os dois times não tiveram profundidade no ataque e terminaram o primeiro tempo com poucas chances reais de gol. A primeira etapa foi de poucas oportunidades de gol. O Grêmio começou melhor e criou boas chances com Diego Costa e Dodi, mas encontrou dificuldades para converter em gol. Já o Estudiantes equilibrou as ações e respondeu com finalizações de Pablo Piatti e Javier Correa.

A falta de emoção nos primeiros 45 minutos foi logo esquecida no início do segundo tempo, com o Grêmio abrindo o placar rapidamente com Cristaldo. Contudo, sofreu o empate no fim com Mauro Méndez marcando de cabeça após cobrança de escanteio e evitando que o Grêmio avançasse como líder da chave.

O empate deixou o Grêmio com os mesmos dez pontos que o The Strongest, mas o time boliviano terminou como líder do grupo por levar vantagem no número de gols marcados (8 contra 7).

Ficha técnica

Grêmio: Agustín Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Walter Kannemann (cap), Reinaldo (Dodi), Pepê (Everton Galdino), Franco Cristaldo (Nathan Fernandes), Cristian Pavón (Gustavo Nunes), Diego Costa (João Pedro Galvão) e Yeferson Soteldo (Felipe Carballo). Técnico: Renato Portaluppi.

Estudiantes: Matías Mansilla, Eros Mancuso, Federico Fernández, Fernando Zuqui, Zaid Romero, Gastón Benedetti (Nicolás Fernández), Pablo Piatti (Franco Zapiola), Alexis Manyoma (José Ernesto Sosa), Enzo Pérez, Edwuin Cetré e Javier Correa (Mauro Méndez). Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU), com assistência de Nicolás Tarán e Pablo Llarena. Quarto árbitro: José Javier Burgos.

