Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

No último jogo, o Grêmio empatou com o Juventude por 2 a 2, na Arena. Agora, ocupa a 15ª posição na tabela com 40 pontos Foto: Lucas Uebel/Grêmio No primeiro turno, o Tricolor foi superado por 2 a 0. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite desta quarta-feira (27), o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, às 21h, no Mineirão. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e será crucial para a reta final da temporada do Tricolor.

No último jogo, o Grêmio empatou com o Juventude por 2 a 2, na Arena. Agora, ocupa a 15ª posição na tabela com 40 pontos, dois acima do Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. Faltando apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão, o Tricolor precisa do resultado positivo para se manter na Série A.

O Cruzeiro vêm de derrota para o Corinthians por 2 a 1, mas estava com a equipe reserva. O time titular foi utilizado no último sábado (23), na também derrota contra o Racing por 3 a 1, na final da Copa Sul-Americana. Em sétimo na tabela, o Cabuloso acumula 47 pontos. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzeiro tem apenas duas vitórias em 11 partidas.

Cruzeiro

Por conta do desgaste, algumas mudanças podem ser feitas no time em relação aos jogadores que foram titulares na partida contra o Racing. A tendência é que Lucas Silva entre no lugar de Walace. Kaiki e Ramiro estão suspensos.

Provável escalação: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Grêmio

Com a volta de Villasanti, Soteldo e Aravena, os jogadores tentem a ser titulares na partida. O trio iniciou no banco contra o Juventude e apenas o venezuelano entrou em campo. Com luxação no pé direito, Rodrigo Ely não estará a disposição do técnico Renato Portaluppi. A tendência é que Geromel forme a dupla de zaga com Jemerson, que volta de suspensão.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Caio), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP);

Raphael Claus (FIFA-SP); Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

Marcelo Carvalho Van Gasse (SP); Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP); Árbitro de vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);

Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ); Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA).

2024-11-27