Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

Os clubes já estão classificados para as semifinais do Campeonato Gaúcho Foto: Reprodução Os clubes já estão classificados para as semifinais do Campeonato Gaúcho (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Grêmio e Ypiranga entram em campo neste sábado (11), às 16h30min, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela última rodada do Campeonato Gaúcho. Tanto o Tricolor como o Canarinho já estão classificados para as semifinais do Gauchão.

O Grêmio, líder do campeonato, entrará em campo com uma equipe mista entre reservas e garotos da base. O time titular e o técnico Renato Portaluppi não viajaram para o interior, e permaneceram em Porto Alegre para se preparar para o segundo jogo da Copa do Brasil.

Já o Ypiranga, está em terceiro lugar o campeonato, podendo ultrapassar o Inter em caso de vitória sobre o Grêmio e tropeço do Colorado. O time de Erechim deve também entrar com time reserva por causa do confronto na Copa do Brasil.

Escalação do Grêmio

Brenno; João Pedro, Bruno Uvini, Gustavo Martins e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan e Gabriel Silva; Galdino, Gustavinho e Diego Souza.

Técnico: Alexandre Mendes

Escalação do Ypiranga

Allan; Yohan, Ronald, Islan e Gustavo Nogy; Clayton, Ralph, MV, Córdova e William Barbio; Jhonatan.

Técnico: Alexandre Luz

Arbitragem

Árbitro: Francisco Soares Dias

Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor e Cassio Pires Dornelles

Quarto árbitro: Sergio Eduardo dos Santos Moraes

