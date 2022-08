Futebol Grêmio faz o último treinamento antes de encarar o Vila Nova-GO nesta sexta

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogadores que atuaram contra o Criciúma realizaram atividades na academia. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde desta quarta-feira (31), para o primeiro treinamento após a derrota para o Criciúma por 2 a 0, em Santa Catarina. Para esta quinta-feira (1º), o Tricolor volta a campo para o último treinamento antes de encarar o Vila Nova, time de Goiânia (GO). O duelo está marcado para às 21h30 desta sexta-feira (2), na Arena, em Porto Alegre. A partida é válida pela 28º rodada do Brasileirão da Série B.

Os atletas que atuaram os 90 minutos contra o Criciúma, na terça-feira (30), realizaram trabalhos regenerativos na academia nesta quarta. Os demais, vieram a campo para uma atividade focada em troca de passes e posse de bola.

Em um primeiro momento, os jogadores correram ao redor do gramado. Na sequência, um trabalho de mobilidade e aquecimento foi orientado pelo preparador físico Reverson Pimentel. Já os goleiros Gabriel Grando e Phelipe Megiolaro fizeram atividades de defesa de meta com o preparador Mauri Lima, em outra parte do gramado.

Enquanto isso, em outro campo, o zagueiro Kannemann realizou corridas mais intensas.

Na parte técnica, comandada por Roger Machado e os auxiliares, os jogadores foram divididos em dois grupos, em cinco contra cinco, e um coringa. O objetivo foi trocar passes rápidos e priorizar a posse de bola em campo reduzido, em formato de quadrado.

Na segunda atividade do dia, os goleiros se somaram ao restante dos jogadores para um trabalho de passes e finalização. O objetivo foi orientar a equipe de forma ofensiva e defensiva.

Fora – O Departamento Médico do Grêmio informou a lesão de dois atletas. O atacante Janderson teve constatada uma fratura em processo transverso em vértebras L3 e L4. Já o lateral Nicolas foi diagnosticado com lesão grau 1 na panturrilha esquerda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol