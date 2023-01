Futebol Grêmio finaliza preparação e está pronto para enfrentar o São José neste domingo

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Tricolor busca manter os 100% de aproveitamento na competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A equipe do Grêmio fez seu último treinamento antes de enfrentar o São José, neste domingo (29), às 20h30, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2023. Na atividade da tarde deste sábado, no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi pode fazer os ajustes e definir a equipe que entrará em campo na casa do adversário.

O Tricolor busca manter a liderança na competição e os 100% de aproveitamento na temporada.

Para isso, a comissão técnica iniciou a atividade com a preparação física na academia do CT. Depois, no gramado, ampliou os exercícios sob o comando do preparador físico Réverson Pimentel. Os atletas foram para a segunda parte da atividade e iniciaram um trabalho mais tático. O técnico Renato Portaluppi trabalhou no posicionamento dos atletas, bola parada e na organização estratégica do esquema de jogo para o confronto.

De acordo com a assessoria de comunicação do Grêmio, a lista de relacionados será divulgada nos canais oficiais o Clube.

75 mil sócios

Desde a chegada do centroavante uruguaio Luis Suárez, o Grêmio vem aumentando o seu número de sócios. De fato, o uruguaio vem correspondendo dentro de campo. Na Recopa Gaúcha e nas duas primeiras partidas do Gauchão, o camisa 9 marcou, sendo que duas vezes garantiu a vitória para o clube gaúcho.

O Grêmio divulgou em suas redes sociais que o número de sócios chegou a 75 mil. Além disso, em três eventos na Arena do Tricolor, a Arena registrou cerca de 110 mil pessoas nas arquibancadas.

O Tricolor teve um impacto significativo no quadro social e agora trabalha para atingir a marca de 100 mil sócios. O clube está, inclusive, fazendo campanhas nas redes sociais para atingir o mais rápido possível está marca.

Nas redes sociais a campanha é denominada como “Convocação Imortal”. Em suas redes, foram divulgados diversos vídeos com jogadores e do técnico Renato Portaluppi convocando os torcedores para poder se associar.

Gurias Gremistas

A Pré-Temporada das Gurias Gremistas segue intensa para o plantel, que iniciou no final desta semana os primeiros trabalhos com o objetivo de aprimorar situações de jogo. Estiveram entre as atividades treinos de posicionamento, comportamento da equipe dentro de campo, ataque contra defesa, passes e posse de bola. Seguindo o planejamento da comissão técnica, as atletas também realizaram exercícios para aperfeiçoar ainda mais a parte física.

Na quinta-feira (26), o treinamento foi focado em troca de passes com velocidade, com atividades orientadas pelo preparador físico Samir Chedid. Na sequência, o comandante Felipe Endres orientou a parte técnica ao plantel. Divididas em dois grupos, com duas coringas, as jogadoras trabalharam em campo reduzido, onde realizaram uma exercícios de ataque contra defesa, contendo situações de jogo.

Nesta sexta-feira (27), o foco da comissão técnica foi repassar para as o grupo mais exercícios de passes e posicionamento. No sábado (28), a proposta foi direcionada em atividades de confronto e posições dentro de campo. “Estes trabalhos técnicos da Pré-Temporada servem para colocar em prática os comportamentos que queremos que a equipe tenha ao longo do ano, além de cara e corpo para o time.”, comentou Felipe Endres.

Neste domingo, o plantel está de folga, mas os treinamentos retornam nesta segunda-feira (30).

