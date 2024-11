Grêmio Grêmio inicia a semana de treinos para enfrentar Palmeiras

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Confronto entre Grêmio e Palmeiras acontece nesta sexta-feira (8), no Allianz Parque Foto: Lucas Uebel/Grêmio Confronto entre Grêmio e Palmeiras acontece nesta sexta-feira (8), no Allianz Parque. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio treinou na segunda-feira (4), no CT Luiz Carvalho. O Tricolor enfrenta o Palmeiras na próxima sexta-feira (8), às 21h30min, no Allianz Parque, em São Paulo.

O grupo iniciou com um aquecimento e partiu para um trabalho físico com corrida e tração. Depois, a equipe realizou uma atividade técnica com foco em intensidade.

Sob o comando de Renato Portaluppi, os atletas foram divididos em duas equipes, que se enfrentaram em campo reduzido, com o objetivo de rodar a posse de bolas com apenas dois toques por jogador. Em seguida, os jogadores foram divididos em três equipes e, enquanto uma aguardava, as outras duas se enfrentavam.

O elenco se apresenta novamente no final da tarde desta terça-feira (5), horário que será realizado todos os treinamentos da semana até o confronto contra o Palmeiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-inicia-a-semana-de-treinos-para-enfrentar-palmeiras/

Grêmio inicia a semana de treinos para enfrentar Palmeiras

2024-11-05