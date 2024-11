Inter Inter trabalha com portões fechados para enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Inter finaliza preparação para partida contra o Criciúma no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter finaliza preparação para partida contra o Criciúma no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter, que enfrenta o Criciúma nesta terça-feira (5), às 21h30min, no Beira-Rio, realizou na segunda-feira (4), o último treino antes do confronto, para finalizar a preparação.

Por opção do técnico Roger Machado, o treinamento foi realizado com os portões fechados no CT Parque Gigante. O treinador utilizou do tempo para finalizar os últimos ajustes na equipe que será titular contra o Criciúma.

O Colorado, que conta com 12 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, ocupa a quinta posição na tabela, com 53 pontos, e busca uma vaga no G4, o que garante uma classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

