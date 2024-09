Esporte Grêmio, Inter e Juventude terão reunião com CBF para pagamento de auxílio pós enchentes

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Presidentes da dupla Gre-Nal voltam a se encontrar na próxima segunda-feira Foto: Michel Habiaga/Divulgação Aceg Presidentes da dupla Gre-Nal voltam a se encontrar na próxima segunda-feira. (Foto: Michel Habiaga/Divulgação Aceg) Foto: Michel Habiaga/Divulgação Aceg

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os clubes gaúchos se encontram na próxima segunda-feira (30) para conversarem sobre compensação de custos após enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. A reunião será no Rio de Janeiro e Grêmio, Inter e Juventude se encontrarão na sede da CBF para discutir valores.

Alessandro Barcellos, será o representante do Inter, Alberto Guerra do Grêmio e Fábio Pizzamiglio do Juventude, e um representante da Federação Gaúcha de Futebol.

O presidente do Inter declarou há alguns dias em conversa com jornalistas que o Colorado já recebeu um valor de R$ 2 milhões da CBF e aguarda pelo menos mais R$ 3,5 milhões. O Tricolor também já foi ressarcido com parte do valor e espera receber mais R$ 5 milhões.

Esses valores são referentes aos gastos que o clubes gaúchos foram obrigados a fazer devido à enchente que aconteceu no Estado em meados do mês de maio. Grêmio e Inter tiveram os estádios mais afetados e necessitaram jogar longe de suas casas, trazendo custos inesperados para ambos os clubes.

2024-09-27