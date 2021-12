Grêmio Direção do Grêmio já anunciou três reforços para a temporada de 2022

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Bruno Alves, Orejuela e Nicolas chegam por empréstimo para jogar Gauchão e Série B do Brasileirão. (Foto: Divulgação/Grêmio)

O Grêmio anunciou mais um nome – o terceiro – para a temporada de 2022, que começará no dia 10 janeiro e com foco na disputa do Campeonato Gaúcho e Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Bruno Alves, de 30 anos e que estava desde 2017 no São Paulo. O atleta assinou contrato temporário até junho de 2023 e deve ser apresentado na semana que vem.

Natural de Jacareí (SP), ele foi revelado há dez anos pelo Figueirense-SC e, após atuar por empréstimo em outros times brasileiros (Ribeirão Preto-SP, Metropolitano-SC, Barretos-SP, São José-RS e Crac-GO), chegou ao Tricolor paulista. Ele logo se tornou peça de destaque no elenco do estádio Morumbi, tornando-se inclusive com status de líder.

O Mosqueteiro gaúcho já informou outros reforços nos últimos dias. A lista inclui, até agora, o lateral-direito colombiano Orejuela, 26 anos, também contratado do São Paulo por empréstimo até dezembro de 2022.

Ele já esteve no Grêmio no ano passado, totalizando 21 jogos pelo Campeonato Gaúcho e a Copa Libertadores da América, com um gol marcado. O currículo inclui Ajax (Holanda) e Cruzeiro.

Outro que vem por cedência temporária para a Arena até o final de 2022 é o lateral-esquerdo paranaense Nicolas Vichiatto, 24 anos, do Athletico-PR – clube que o revelou nas categorias de base. Na sequência, atuou pela Ponte-Preta (2018) e Atlético Goianense.

Especula-se, ainda, a possível contratação do atacante Janderson, 23 anos, vinculado ao Corinthians mas que nas duas últimas temporadas esteve no Atlético Goianense, onde foi comandado pelo atual técnico gremista, Vagner Mancini. E também cogita-se um novo meia-armador.

De saída

Em paralelo, há uma movimentação de saída no Grêmio. O caso mais recente é o do meia-atacante Alisson, 28 anos. De acordo com a direção do clube, houve um comum acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o atleta, que acabou sendo anunciado pelo São Paulo.

Nascido em Minas Gerais e com passagens por Cruzeiro e Vasco, ele estava no time gaúcho desde o começo de 2018. Foram 185 partidas com a camisa do Tricolor gaúcho e participação em conquistas como a Recopa Sul-Americana daquele ano e os títulos estaduais de 2018 a 2021.

“O clube agradece pelo empenho do profissional e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, escreveu a direção do Grêmio no site oficial, repetindo um texto-padrão que costuma encerrar postagens a respeito de jogadores que deixam o clube.

Desde o rebaixamento do Grêmio para a Série B, no dia 10 de dezembro, já fizeram as malas os laterais Bruno Cortez e Rafinha, mais o zagueiro Paulo Miranda e os atacantes Diego Souza e Borja. A ideia é contar com jogadores mais jovens para a temporada e reduzir a conta com os contracheques.

