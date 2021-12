Porto Alegre Livro detalha a trajetória do Escaler, um dos bares mais famosos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Funcionando de 1982 a 2005 junto à Redenção, espaço está marcado na memória afetiva da boemia no bairro Bom Fim. (Foto: Divulgação)

Na lista de lugares emblemáticos da agitação cultural de Porto Alegre nas décadas de 1980 e 1990, o bairro Bom Fim é um capítulo à parte. O principal reduto boêmio da época se notabilizou por espaços abertos ou fechados que atraíam diversas “tribos” urbanas. E dentre esses pontos de encontro estava o bar Escaler (1982-2005), que tem agora a sua história contada em livro.

“Escaler: quando o Bom Fim era nosso, Senhor!” (Editora Ballejo, 185 páginas) tem duas assinaturas: a do jornalista e escritor Paulo César Teixeira (um dos mais importantes nomes do gênero na cidade) e ninguém menos que o próprio dono do bar, o célebre Antônio Carlos Calheiros, o “Toninho do Escaler”. As histórias são muitas e não podiam ficar engavetadas.

“O Escaler um ponto de convergência que encantou duas ou três gerações de porto-alegrenses como espaço de cultura e lazer ao ar-livre, embaixo de jacarandás e do brilho da lua, junto ao Parque da Redenção”, ressalta o autor. “Essa mistura de galeras distintas convivia harmoniosamente, principalmente durante os shows nos fins da tarde de domingo.”

O livro de Paulo César, aliás, gira em torno de dois personagens: o próprio bar e o seu dono. A começar pelo nome “Escaler”, sinônimo de bote salva-vidas – tudo a ver com a profissão à qual Toninho se dedicou durante 12 anos como oficial da Marinha mercante antes abrir o bar no imóvel antes ocupado por uma peixaria, em 24 de outubro de 1982 – hoje o local abriga uma sorveteria estrategicamente próxima do Parque de Diversões.

No princípio era um bar diurno que oferecia sucos e lanches naturais, aproveitando a onda da “geração saúde” que ganhava força na primeira metade da década de 1980. Mas ao estender o expediente até a noite, no verão de 1984, passou a atrair frequentadores dos mais variados segmentos, de boêmios “raiz” a hippies e punks.

A publicação é repleta de depoimentos de protagonistas e testemunhas daquele tempo. Com direito a momentos hilários e detalhes pitorescos sobre eventos no Escaler e as batalhas para manter o bar funcionando apesar da contrariedade de segmentos conservadores e da repressão policial. Modestamente, Calheiros resume em uma só frase as pretensões da casa: “Tudo o que eu queria era vender cerveja com democracia e felicidade”.

Paulo César Teixeira é autor de livros fundamentais como “Nega Lu – Uma Dama de Barba Malfeita”, “Esquina Maldita”, “Rua da Margem – Histórias de Porto Alegre”, “Esquina Maldita e Darcy Alves – Vida nas Cordas do Violão”. Atualmente, edita o portal ruadamargem.com.

Passeio neste sábado

A partir das 18h deste sábado (11), Toninho e Paulo César Teixeira participarão da última edição de 2021 do projeto “Viva Porto Alegre a Pé”, promovido pela Diretoria de Patrimônio e Memória (DPM) da Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

No roteiro estão o Escaler e outros locais emblemáticos – do passado e do que ainda resta no presente – da boemia no bairro Bom Fim: Lancheria do Parque, Bar Ocidente, Auditório Araújo Vianna, Esquina Maldita.

Com vagas limitadas e inscrições por meio de link disponibilizado no site prefeitura.poa.br, o evento tem como entrada 1 quilo de alimento não-perecível. É obrigatório o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento mínimo interpessoal. Em caso de chuva, será o passeio será adiado.

(Marcello Campos)

