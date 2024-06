Grêmio Grêmio perde para o Santos por 2 a 0 no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Com o resultado negativo, o Grêmio segue na 9ª colocação da tabela de classificação, com 17 pontos em 12 partidas Foto: Bruno Vaz/Santos FC Com o resultado negativo, o Grêmio segue na 9ª colocação da tabela de classificação, com 17 pontos em 12 partidas (Foto: Bruno Vaz/Santos FC) Foto: Bruno Vaz/Santos FC

O time feminino do Grêmio voltou a atuar na noite deste domingo (23), em partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Na Vila Belmiro, o Tricolor acabou sendo superado por 2 a 0 pelo Santos. Os gols do time da casa foram marcados por Sole Jaimes e Carol Baiana.

A equipe comandada pela técnica Thaissan Passos começou a partida com personalidade, valorizando a posse de bola e procurando trabalhar as jogadas para chegar ao ataque. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Caty recebeu o passe pelo lado esquerdo, já servindo no centro para Cassia. Rapidamente, ela inverteu para Ludmila, que dentro da área chutou forte de direita. A goleira santista salvou, espalmando para o alto.

Aos oito minutos, Caty chegou bem ao fundo do campo pelo lado esquerdo e fez o cruzamento. A zaga afastou parcialmente para a entrada da área. Ludmila arriscou a conclusão de voleio, mandando por cima da meta. Aos 12 minutos, a falta lateral cobrada por Raquel Fernandes no meio da área foi desviada de cabeça por Cassia, sem direção.

Na primeira conclusão, aos 18 minutos, Sole Jaimes aparou cruzamento da direita para abrir o placar para o Santos. A resposta foi rápida em um giro de Cassia na risca da grande área pela direita, mandando rasante na pequena área.

Raquel Fernandes veio concluindo de primeira e a bola passou tirando tinta da trave esquerda. Em batida de falta de Fernandes alçada na área, aos 22 minutos, Ludmila desviou de cabeça. A bola foi na trave direita, bateu na perna da goleira, novamente na trave direita, para a defesa da arqueira santista.

As santistas tentaram o chute de longa distância aos 31 minutos, passando por sobre o gol de Lorena. Aos 33 minutos, Caty deu passe por elevação e Cassia arriscou um sem pulo de fora da área. A bola quicou no gramado e quase traiu a goleira, que espalmou para escanteio.

Quatro minutos depois, Raquel Fernandes pegou na intermediária ofensiva, passou por duas adversárias e serviu para Caty. Em velocidade ela dominou para entrar na área e bater de canhota. A bola desviou na zagueira, passando perto da trave direita.

Raissa Bahia conduziu pelo lado esquerdo aos 42 minutos e pifou Cassia na linha defensiva, rasgando a área. De primeira, arriscou o chute e a arqueira defendeu sem dar rebote. No minuto seguinte foi a vez de Caty passar pela marcadora e chutar forte, para o desvio da goleira para fora.

O Grêmio voltou sem trocas para a etapa final. Logo no primeiro ataque, aos dois minutos, Raissa Bahia recebeu o passe e foi ao fundo do campo pelo lado esquerdo. Ela cortou a defensora para invadir a área e arriscar o chute. A bola desviou na zagueira e passou perto da trave, para fora.

A primeira troca foi promovida. Raquel Fernandes deixou o campo para a entrada de Giovaninha. Aos 12 minutos, Shashá fez a cobrança de falta lateral na área. As defensoras do Santos se atrapalharam e o desvio de cabeça foi contra o gol, para fora. O time da casa chegou em chute de fora da área aos 20 minutos, que Lorena defendeu sem dificuldades no centro da meta.

Em seguida, Rafa Levis e Gisele entraram na partida, nos lugares de Caty e Ludmila, respectivamente. Aos 33 minutos, Gisele puxou o contra-ataque e a bola foi aberta para Cassia, pelo lado direito da área. Ela foi ao fundo e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo, menos Raissa Bahia do outro lado. Ela chegou concluindo de primeira, mas a zagueira Jana salvou quase em cima da linha.

Por fim, Pri Back entrou na partida, no lugar de Jessica Peña. Após o lançamento na área santista, aos 38 minutos, Pri Back foi chutada pela zagueira por baixo e acabou não conseguindo seguir na jogada. A arbitragem nada marcou. Em saída de bola errada, aos 42 minutos, Carol Baiana concluiu de primeira para ampliar a vantagem do time da casa.

Com o resultado negativo, o Grêmio segue na 9ª colocação da tabela de classificação, com 17 pontos em 12 partidas, apenas um ponto atrás do primeiro time dentro do G8. Na quinta-feira (27), as Gurias Gremistas encaram o Atlético-MG, às 15h, em Contagem, Minas Gerais. O time mineiro é lanterna da competição com um ponto somado, em jogo atrasado na próxima rodada.

2024-06-24