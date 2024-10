Esporte Grêmio perde titular para o clássico Grenal

10 de outubro de 2024

"Eu sempre vou proteger os meus" diz Reinaldo após discussão com Deyverson. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio não poderá contar com o lateral-esquerdo Reinaldo para o Grenal do dia 19. O capitão recebeu seu terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG por discutir com o centroavante Deyverson. O camisa 6 gremista era um dos pendurados e vira baixa relevante para o clássico.

Reinaldo e Deyverson discutiram desde o primeiro tempo, inclusive com ambos cara a cara na saída para o intervalo. Na etapa final, o lateral gremista foi advertido após nova discussão com o rival. O árbitro Luiz Flavio de Oliveira tentou contornar, mas a dupla seguiu com o embate e levou o cartão amarelo.

De acordo com o jogador gremista, ele estava tentando proteger o Igor Serrote, de 19 anos, que estreou como titular na equipe gaúcha. Reinaldo acusou Deyverson de tentar acertar o jovem com um chute e, ao ser retrucado por ele, o atacante buscou olhar as costas de Igor, como se dissesse não conhecer o jogador.

Assim, abre-se uma dúvida para o clássico do próximo dia 19. Fabio, após suspensão, e Mayk, recuperado de lesão, voltam a ficar à disposição e são as opções para substituir o titular.

Kannemann retornará na defesa, assim como João Pedro, que cumpriu suspensão. Villasanti e Soteldo retornam das partidas com Paraguai e Venezuela pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os jogadores do Grêmio terão quatro dias de folga. Na próxima segunda-feira (14), o grupo se reapresenta para iniciar a preparação para o Grenal, no dia 19, na próxima rodada do Brasileirão.

