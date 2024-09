Grêmio Grêmio retornou aos treinos após derrota para o Criciúma no Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio enfrenta Botafogo na próxima rodada o Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio enfrenta Botafogo na próxima rodada o Brasileirão. (foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após derrota do Grêmio para o Criciúma por 2 a 1, na última quarta-feira, a equipe de Renato Portaluppi voltou aos treinos na tarde dessa quinta-feira (26). O Tricolor iniciou sua preparação para a próxima partida, contra o Botafogo, no neste sábado (28). As equipes se enfrentam pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h, no Mané Garrincha, em Brasília.

O preparador físico Mário Pereira deu início aos trabalhos de aquecimento com os jogadores de linha, enquanto os goleiros aqueciam separadamente. Os atletas que jogaram a maior parte do último confronto, ficaram na academia acompanhados pela equipe de preparação física.

Renato Portaluppi, que não estará no comando da equipe contra o Botafogo devido a suspensão, assumiu a equipe e os dividiu em dois grupos para atividade de ataque contra defesa, troca de passes, movimentações e chutes ao gol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-retornou-aos-treinos-apos-derrota-para-o-criciuma-no-brasileirao/

Grêmio retornou aos treinos após derrota para o Criciúma no Brasileirão

2024-09-27