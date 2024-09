Inter D’Alessandro elogia trabalho de Roger Machado no comando do Inter

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O argentino comentou a evolução da equipe, tanto física quanto mental. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O argentino comentou a evolução da equipe, tanto física quanto mental. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De volta ao clube, D’Alessandro disse como é estar de volta ao Inter e falou do bom aproveitamento de Roger Machado. O ex-jogador, e agora diretor esportivo do Colorado, agradeceu ao técnico e enalteceu elenco atual.

“O mérito é da comissão. Nesse mês que convivi com eles, percebi um pouco a mudança no dia a dia, no ambiente. Nas últimas partidas, não só pelo resultado, mas pela atitude. Eu sou um complemento, mas preciso ser ativo também. Eu dependo muito dos atletas e do treinador. Agradeço também ao Roger por me abrir as portas”, disse D’Alessandro.

O argentino comentou a evolução da equipe, tanto física quanto mental. Segundo ele, faltava confiança durante as partidas e a condição física melhorou após a chagada de Paulo Paixão na comissão técnica de Roger Machado.

“Faltava só uma viradinha de chave, mostrar para eles a qualidade que têm, que podiam dar a volta por cima, sair desse momento conturbado. Inegável que fisicamente teve (mudança), mudou o estilo, de repente mais intenso e explosivo” declarou D’Ale.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/dalessandro-elogia-trabalho-de-roger-machado-no-comando-do-inter/

D’Alessandro elogia trabalho de Roger Machado no comando do Inter

2024-09-27