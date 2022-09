Esporte Grêmio se mantém na vice-liderança da série B com resultados desse sábado

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Vitória sobre o Sport garantiu a vice-liderança da série B ao time gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A vitória sobre o Sport no início da semana, aliada ao resultado da partida desse sábado (24), entre Bahia X Operário-PR, garantiu a permanência do Grêmio na vice-liderança da série B. O time gaúcho acumula 53 pontos – 15 a menos que o líder Cruzeiro, já classificado para a série A do Brasileirão – e 1 a mais que o Bahia, na terceira colocação.

A próxima partida do time gaúcho é daqui uma semana. Na outra sexta-feira, o Grêmio encara o Sampaio Corrêa, às 19h, no Estádio Castelão. Para o duelo no Maranhão, o técnico Renato Portaluppi não contará com quatro jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O plantel recebeu folga neste final de semana, com exceção dos atletas que estão em tratamento junto a fisioterapia. O próximo treinamento está marcado para a tarde desta segunda-feira (26).

Enquanto isso, a direção do Grêmio busca o efeito suspensivo para a pena de perda de mandos de campo imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga da torcida no empate com o Cruzeiro. Caso não obtenha sucesso, o Tricolor vai disputar seus últimos três jogos como mandante na Série B a 100km da cidade de Porto Alegre.

Nesse sábado, o Grêmio realizou a eleição que renovou metade de seu Conselho Deliberativo. Oito chapas participaram do pleito. No total, foram computados 12.904 votos, sendo 93% deles feitos pela internet. Pelos votos e em função da cláusula de barreira, as chapas 1 (Chapa do Danrlei), 7 (Futebol e Torcida) e 8 (Grêmio com o Guerra) elegeram conselheiros.

