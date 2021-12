Grêmio Grêmio se prepara para o jogo contra o Corinthians, penúltimo desafio na briga contra o rebaixamento

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Tricolor gaúcho entrará em campo neste domingo e na próxima quinta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Horas depois de obter uma vitória importante sobre o São Paulo (3 a 0 na Arena), na manhã desta sexta-feira (3) o grupo do Grêmio se reapresentou no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho. O foco é o duelo contra o Corinthians fora de casa, na tarde deste domingo (5), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares que atuaram na goleada sobre o Tricolor paulista permaneceram no vestiário para atividades de recuperação física, como normalmente acontece em dias pós-jogo. Enquanto isso, os demais foram ao gramado para trabalhos técnicos com bola.

A turma foi dividida em três quadrantes para um trabalho de trocas de passes, marcação sob pressão e imposição de superioridade em curto espaço, tudo de forma simultânea. Já a parte final da sessão foi dedicada a um trabalho de enfrentamentos, também em campo reduzido.

Sem revelar a escalação que deve iniciar o primeiro tempo no estádio Itaquerão, o técnico gremista Vagner Mancini já tem um desfalque confirmado: o atacante Douglas Costa, que cumprirá suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Esperança

Apesar das projeções matemáticas apontarem para uma maior probabilidade de rebaixamento gremista, o bom desempenho contra o São Paulo nesta semana deu à equipe gaúcha – e à sua torcida – um novo ânimo para os dois compromissos finais no torneio.

Sem conseguir deixar o Z-4 desde as primeiras rodadas do Brasileirão, o Tricolor gaúcho está em décimo-oitavo lugar, com 39 pontos, um a menos que o Bahia.

O plano de escapar da Segundona depende agora de vencer o Corinthians (quarto colocado, com 56 pontos e já garantido na Libertadores) neste domingo e o Atlético-MG (já de “sangue-doce” pela conquista antecipada do título) na quinta-feira (9), em Porto Alegre. E de tropeços de times como Bahia, Juventude e Cuiabá.

