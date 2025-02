Esporte Grêmio vende atacante da base para clube da Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

O jogador de 18 anos rendeu cerca de R$ 6 milhões ao clube. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Na noite desta segunda-feira (3), o Grêmio oficializou a venda do atacante Guga para o Al Qadsiah,

equipe da Arábia Saudita. Apesar da transferência, o clube gaúcho manteve 25% dos direitos

econômicos do jogador, garantindo participação em futuras negociações.

O jogador de 18 anos rendeu cerca de R$ 6 milhões ao clube. O Tricolor vendeu Guga por US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões). A negociação foi feita já na reta final do contrato do jovem, que tinha vínculo até setembro. O atacante não chegou a estrear pelo elenco profissional e definiu pela saída ao ver oportunidade de jogar.

O contrato com o Al Qadsiah irá até o fim de 2028. O clube pertence à Saudi Aramco, empresa estatal da Arábia Saudita e maior petrolífera do mundo. O projeto apresentado para o atleta impressionou Guga e seu estafe. Recentemente, os sauditas acertaram a contratação de Gabriel Carvalho, do Inter.

Em comunicado, o Grêmio destacou a trajetória do atleta nas categorias de base e sua dedicação ao

longo do período no clube. A diretoria tricolor ressaltou que a negociação faz parte da estratégia de

gestão financeira e valorização de ativos.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que realizou a venda do atacante Guga para o Al

Qadsiah, da Arábia Saudita. O clube manteve 25% dos direitos econômicos do atleta”, informou a

nota oficial.

Por fim, o clube gaúcho agradeceu ao atacante pela dedicação e profissionalismo durante sua

passagem e desejou sucesso na nova fase de sua carreira no futebol saudita. O Al Qadsiah já

anunciou oficialmente a chegada do atleta ao elenco.

Em seu perfil no Instagram Guga se despediu do Grêmio

“Fim de mais uma jornada em minha carreira. Venho em meio desta publicação comunicar a minha saída do Grêmio. Foram 6 anos de muita dedicação, aprendizado, disciplina e muito profissionalismo. Sorri, chorei, ganhei títulos, fiz gols, mas acima disso, tenho certeza que cumpri o propósito que Deus botou em meu coração para realizar durante essa trajetória! Fica aqui meu agradecimento a instituição que me abriu as portas e me proporcionou viver momentos que jamais imaginaria.”

