Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Quatro pessoas foram presas nos Estados Unidos após simularem um ataque de urso para fraudar uma seguradora de automóveis. O grupo tentou fraudar diferentes companhias, alegando que um urso havia danificado os seus carros, mas as imagens de vídeo comprovaram que o animal era, na verdade, uma pessoa vestida com fantasia de urso. O crime ocorreu em 28 de janeiro deste ano.

Ruben Tamrazian, de 26 anos, Ararat Chirkinian, de 39 anos, Vahe Muradkhanyan, de 32 anos, e Alfiya Zuckerman, de 39 anos, estão sendo investigados por fraude de seguro e conspiração. A polícia de Los Angeles também emitiu um mandado de prisão para um quinto suspeito, que ainda não foi localizado. A operação foi batizada de “Garra de Urso”.

Na época do crime, o grupo alegou que um urso entrou em um carro Rolls Royce Ghost 2010, na região montanhosa de Lake Arrowhead, no Estado da Califórnia, e danificou internamente o veículo. Para comprovar a farsa, eles forneceram imagens em vídeo para a seguradora. A empresa analisou as imagens e suspeitou de fraude, registrando queixa no Departamento de Seguros da Califórnia.

Durante as investigações, as autoridades encontraram mais duas reivindicações de seguro feitas em empresas diferentes, sob a mesma justificativa de dano provocado por ataque de urso, na mesma região montanhosa, feitas pelos suspeitos. Contudo, os seguros foram acionados para dois veículos diferentes: um Mercedes G63 AMG 2015 e outro de modelo E350 2022. O grupo também enviou vídeos para as respectivas seguradoras para “comprovar” os ataques.

As autoridades, então, pediram para um biólogo e especialista do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia analisar os três supostos vídeos de ataque de ursos. Ele concluiu que tudo era uma farsa, tratando-se “claramente de um humano vestindo fantasia [de urso]”. Depois de entrar com um mandado de busca, os agentes encontraram a fantasia na casa de um dos suspeitos.

O Departamento de Seguros da Califórnia (CDI) informou que a fraude custou as seguradoras em torno de US$ 141 mil (cerca de R$ 816 mil na conversão direta).

“Após uma análise mais aprofundada do vídeo fornecido, a investigação determinou que o urso era, na verdade, uma pessoa fantasiada”, afirmou o Departamento de Seguros da Califórnia em nota oficial.

