Acontece Grupo Equatorial Energia e CUFA RS lançam campanha para arrecadar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A cada R$1,00 doado, o Grupo Equatorial Energia doará mais R$1,00, dobrando o impacto das doações Foto: Mauricio Tonetto Foto: Mauricio Tonetto

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Equatorial Energia lançou uma campanha de financiamento coletivo, do tipo matchfunding, para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas que deixaram mais de 500 mil pessoas desalojadas. Neste modelo de doações, a empresa promotora multiplica a doação feita pelo coletivo até o alcance da meta. Ou seja: a cada real doado, a empresa contribuirá com igual valor, dobrando o impacto das doações e multiplicando a esperança daqueles que mais precisam no momento.

A campanha “Juntos pelo Rio Grande do Sul” é realizada em parceria com a Central Única das Favelas RS (CUFA RS), que receberá integralmente o valor arrecadado e administrará o recurso com a sensibilidade e cuidado que a situação requer. A meta estabelecida é de R$ 500.000,00 em doações, que, quando alcançada, será dobrada com mais R$ 500.000,00 pelo Grupo Equatorial Energia, totalizando um montante de R$ 1 milhão de reais para ajudar a reconstruir vidas e sonhos.

“Todas as empresas do grupo estão mobilizadas com os gaúchos e, fortalecem ainda mais essa corrente de solidariedade e construção do Rio Grande do Sul, com essa nova campanha. Temos a confiança que vamos alcançar a nossa meta de arrecadação, reforçamos o nosso compromisso com cada família, neste que é o momento mais desafiador da história do estado”, afirma o diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera.

Para ajudar os gaúchos a reconstruírem suas vidas, é possível doar até dia 13 de junho pelo site.

Solidariedade em ação

Além de estar engajada com a campanha de matchfunding, a CEEE Equatorial já destinou R$ 1,1 milhão para as famílias afetadas pelos temporais e pelas enchentes. Com o recurso, foram adquiridos 4.050 colchões, 720 travesseiros, além de lençóis e cobertores que foram entregues à população atingida pelas enchentes.

A mobilização também está presente dentro das demais empresas do Grupo Equatorial Energia: as distribuidoras dos estados Maranhão, Pará, Alagoas, Piauí, Amapá e Goiás, além da Echoenergia em São Paulo, são pontos de arrecadação de doações de colaboradores. Em parceria com as instituições Cruz Vermelha, CUFA e LBV (Legião da Boa Vontade), todos os materiais de higiene, limpeza, cobertores e águas arrecadados serão enviados para as famílias gaúchas afetadas pelas enchentes.

Nos próximos dias, o Grupo Equatorial iniciará uma nova campanha de arrecadação de doações em agências de atendimento das capitais para o público externo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/grupo-equatorial-energia-lanca-campanha-em-parceria-com-a-cufa-para-arrecadar-r-1-milhao-para-o-rio-grande-do-sul/

Grupo Equatorial Energia e CUFA RS lançam campanha para arrecadar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul

2024-05-22