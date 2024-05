Acontece Prefeitura de Porto Alegre e Junta de Missões Nacionais instalam unidade móvel de saúde no Boulevard Assis Brasil

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

A unidade fica disponível para a população até o dia 31 de maio, com funcionamento das 8h às 18h, diariamente. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre em parceria com a Junta de Missões Nacionais, grupo de voluntários de Igrejas Batistas de todo o Brasil que viaja o país promovendo ações solidárias, lançou uma iniciativa que promove a instalação de uma unidade móvel de saúde no Boulevard Assis Brasil.

A nomeada Carreta Missionária, localizada próximo ao drive-thru do McDonald ‘s, está preparada para atender pacientes que necessitem de atendimento básico em saúde, odontológico e acolhimento em saúde mental, além de disponibilizar à comunidade a vacina da gripe sem custo. A unidade fica disponível para a população até o dia 31 de maio, com funcionamento das 8h às 18h, diariamente.

Cerca de 25 voluntários se deslocaram de todo o país para realizar os atendimentos. Outros membros do grupo estão enviando recursos de seus estados. “Para nós é um grande privilégio poder servir às pessoas que necessitam nesse momento tão difícil para o Rio Grande do Sul. Estamos empenhados em colaborar com a comunidade através dos cuidados com a saúde”, comenta Germana Matheus, coordenadora do projeto.

