| Grupo IESA atribui sucesso a participação na Expodireto

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grupo IESA participa desde 2015 da Expodireto Cotrijal. Foto: Grupo IESA Foto: Grupo IESA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (11), chegou ao fim a 22ª edição da Exposdireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. A feira, ao longo dos 5 dias, contou com a participação do Grupo IESA, responsável pelas marcas Renault, Volvo e BMW. Presente há 5 edições do evento, o grupo expôs suas novidades e lançamentos automobilísticos.

A história do Grupo IESA no Rio Grande do Sul está diretamente atrelada a feira do agronegócio. “A Expodireto foi a porta de entrada para nós na região norte do estado. Hoje, nós temos Renaut, BMW e teremos Volvo”, afirmou Ambrósio Pesce, diretor do Grupo IESA. Na primeira participação da empresa em 2015, o grupo havia apenas uma concessionário instalada em Passo Fundo, atualmente são 3. “A nossa relação com a Expodireto transcende à apenas participação. A feira foi uma forma que a gente encontrou de medir a região e poder desenvolver o nosso negócio aqui”, conclui.

Ao longo dos anos, a feira foi uma possibilidade alavancar lançamentos no Brasil, como o BMW X3. Em 2022, houve a possibilidade de mudanças na exposição e de dar destaque às inovações tecnológicas. “No estande da Volvo, 100% dos carros são híbridos. No caso da BMW, de 6 carros expostos, a gente apresentou dois híbridos e um 100% elétrico”, relatou Pesce.

Além das inovações, a 22ª edição trouxe a possibilidade de expor veículos de passeio. Na Renault, foi apresentado o novo lançamento do Sandero, junto com a Duster Oroch e os Furgões. A Volvo apresentou seus SUV e trouxe a XC60. Enquanto a BMW expôs a linha Série 3.

Com perspectiva de participação no próximo ano, o Grupo IESA irá buscar participar da Arena Agrodigital da Expodireto. “Ano que vem nós participaremos, porque lá nós conseguimos mostrar toda tecnologia que tem dentro dos automóveis”, revelou o diretor. Para o diretor, a participação na feira é também uma oportunidade para o produtor rural ter acesso aos automóveis modernos. “O automóvel hoje é muito mais do que um meio de locomoção, é também um meio de informação, é também um meio de contato, de relacionamento, enfim”, destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de |