Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Desde 15 de março, quando começaram as restrições para evitar o avanço do novo coronavírus em Porto Alegre, a Guarda Municipal recebeu 256 denúncias de aglomerações até 23 de abril. A maioria das reclamações, 174 no total, foi registrada neste mês. A Prefeitura alerta que o convívio social não está proibido, mas recomenda que as saídas para atividades não essenciais, como frequentar parques e praças, sejam feitas com cuidado. “Todo mundo precisa fazer a sua parte e, se as pessoas contribuírem, podemos reabrir mais setores de forma controlada. Ainda temos muitas dúvidas técnicas em relação à liberação massiva”, enfatiza o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O secretário municipal de Segurança, Solon Beresford, reforça que os cidadãos precisam tomar cuidado para a realidade não custar caro à população no futuro. “Preocupa porque, enquanto a maioria da população está respeitando as normas de segurança, uma parcela segue a vida normal, por desconhecimento ou imprudência, como se nada estivesse acontecendo”, destaca.

A prefeitura intensificou ações de conscientização sobre a importância do isolamento social. As fiscalizações monitoram se os estabelecimentos estão fechados, assim como caminhões de som alertam sobre os perigos da Covid-19 e agentes orientam transeuntes de que é preciso ficar em casa. “Intensificamos inserções nas ruas para que as pessoas se resguardem e mantenham as regras de etiqueta e convivência. Também ampliamos o policiamento para evitar rodinhas de chimarrão”, acrescenta Beresford.

A Guarda Municipal integra diariamente, junto com outras secretarias municipais, a operação #FiqueemCasa, em que veículos de som orientam cidadãos nas entradas da cidade. Além disso, integra a operação Esforço Concentrado, na qual os fiscais averiguam se o comércio está cumprindo os decretos.

Denúncias sobre violação às medidas de distanciamento social podem ser feitas nos telefones 156 ou 153.

