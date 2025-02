Esporte Gustavo Quinteros planeja mudança no Grêmio contra o Juventude

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A ideia é dar ritmo de jogo ao arqueiro antes do clássico Grenal. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima quarta-feira (5), diante do Juventude, Gustavo Quinteros deve promover a estreia do goleiro Tiago Volpi, recém-contratado junto ao Toluca, do México. A ideia é dar ritmo de jogo ao arqueiro antes do clássico Grenal, um dos confrontos mais aguardados pelos torcedores e que pode ser um teste importante para o novo reforço. Além disso a ideia é o testar para ver suas habilidades, um dos jogos mais esperados pelos torcedores. Mesmo que essa decisão seja tomada, o treinador reconhece o bom trabalho que Gabriel Grando vem fazendo nas partidas ao lado do Tricolor. A equipe segue focada na competição e busca manter a boa fase para chegar ainda mais forte nas próximas etapas do torneio.

Na tarde de sábado (1), o Grêmio aplicou uma expressiva goleada de 5 a 0 sobre o São Luiz de Ijuí, em partida realizada na Arena.Com o resultado, o time manteve sua invencibilidade e segue sem sofrer gols em 2025.Com mais uma vitória, o Tricolor chegou aos dez pontos no Campeonato Gaúcho e alcançou sua terceira vitória consecutiva.

Após a partida já foi possível começar a projetar o time para o clássico Grenal. Durante entrevista coletiva, o treinador boliviano indicou a possibilidade de escalar um time misto ou até mesmo reservas no duelo contra o Juventude. O objetivo seria preservar os principais jogadores para que o elenco chegue em plenas condições físicas ao Grenal.

“Tenho pensado em fazer algumas variações para a próxima partida. Também porque, depois, em três

dias, jogamos o GreNal. Creio que, para chegarmos inteiros fisicamente e manter uma pressão constante, precisamos ir trocando alguns jogadores para que todos cheguem 100% no clássico.”

Enquanto o Internacional ainda tem dois compromissos antes do clássico, o Grêmio entra em campo apenas mais uma vez. Com isso, a preparação para o confronto direto já começa a ser tema de discussão.

Sob a direção do técnico Gustavo Quinteros, o time tem apresentado um futebol equilibrado, aliando eficiência ofensiva e segurança na defesa. O treinador que já conquistou o Campeonato Argentino pelo Vélez Sarsfield, tem implementado suas estratégias de forma gradativa e utilizando os reforços de maneira planejada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gustavo-quinteros-planeja-mudanca-no-gremio-contra-o-juventude/

Gustavo Quinteros planeja mudança no Grêmio contra o Juventude

2025-02-02