Acontece Há 30 anos no mercado, produtora gaúcha Brun Filmes busca inovar no atendimento a marcas nacionais

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2022

Um dos segmentos da empresa é o business, voltado ao atendimento de marcas e agências. Foto: Divulgação/Brun Filmes Foto: Divulgação/Brun Filmes

Criar histórias que inspiram. Esse é o objetivo da Brun Filmes, produtora gaúcha com mais de 30 anos de mercado. Para oferecer entregas audiovisuais de alto nível, a empresa conta com o auxílio de técnicas inovadoras e equipamentos de ponta, dividindo seus produtos em dois segmentos: social e business.

Na área de social, realizam o registro de momentos marcantes, como casamentos, formaturas e festas de 15 anos. Já a vertente de business é voltada ao atendimento de grandes marcas e agências, com a criação de materiais comerciais, coberturas institucionais, videocases, webséries, entre outros.

Apesar do investimento em tecnologia, Fabio Brun, sócio da Brun Filmes, acredita que o diferencial do seu negócio está nas pessoas. “O entendimento e a evolução da demanda do cliente, a dedicação, o conhecimento, tudo isso só existe em uma equipe preparada para fazer o seu trabalho. Equipamentos agora são commodities, o segredo está nas pessoas atrás deles, que carregam a condição de usá-los.”

Com unidade em Porto Alegre e também em Santa Rosa, a produtora atende clientes nacionais e foi a responsável pelas imagens da cobertura da Rede Pampa na Fenasoja 2022:

“O que desenvolvemos lá na feira é uma entrega customizada que muito nos orgulha. A Pampa nos provocou a criar dentro do parque um lugar onde pudessem ser construídos os programas completos, matérias externas e também dentro do estúdio. Captamos e enviamos esse material de forma ágil e com qualidade, colocando toda a nossa capacidade técnica à disposição para ajudar a contar essa história maravilhosa que foi a Fenasoja para o estado e o Brasil através dos canais da emissora”, explica Fabio.

Mais informações sobre a Brun Filmes podem ser conferidas no site.

