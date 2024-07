Notas Brasil Haddad se diz otimista com regulamentação da reforma tributária

2 de julho de 2024

O projeto de lei que regulamenta a reforma tributária tem condições de ser aprovado antes do recesso parlamentar com aperfeiçoamentos no texto, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro reuniu-se com os deputados do grupo de trabalho do projeto que regulamenta o Comitê Gestor, órgão composto por representantes dos Estados e dos municípios.

