Helicóptero de Neymar aterrissa em Porto Alegre com mantimentos e ajuda em resgate

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

O helicóptero particular de Neymar, que traz as iniciais do jogador, aterrissou no Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. (Foto: Reprodução)

O helicóptero particular de Neymar, que traz as iniciais do jogador, aterrissou na tarde dessa quarta-feira (8) no Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A aeronave trazia mantimentos doados pelo jogador, que desde o início da semana também vem se mobilizando na ajuda às vítimas das enchentes no sul do País.

O helicóptero também serviu de resgate de feridos, como mostram vídeos postados em perfis no Instagram, como o Sentinela 24h: “Helicóptero pessoal do jogador Neymar acaba de salvar uma mulher em estado grave. Acompanhei de perto o trabalho da equipe, que estava na serra chegou a Região Metropolitana para esse socorro fundamental”.

Na terça-feira, Neymar enviou um avião para o Rio Grande do Sul levando toneladas de doações para às vítimas das enchentes. O atleta compartilhou registros nas redes sociais para incentivar a população a ajudar.

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz. Faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando para que tudo volte ao normal. Meu Pai está cuidando e dando todo auxílio possível”, escreveu o atleta.

Repercussão

Rapidamente, Gkay reagiu à publicação de Neymar. “Foda, irmão”, afirmou a influenciadora. “Que incrível”, exaltou o ator Rafael Zulu. “É isso, irmão”, acrescentou o jogador de vôlei Bruninho. “Nosso monstro”, disparou MC Cabelinho.

Neymar fez questão de agradecer todos os envolvidos na ação. “Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando para que tudo volte ao normal… meu pai, Neymar Pai, está cuidando e dando todo auxílio possível”, afirmou o atacante.

Nos comentários, Rebecca, Sophia Medina, Cara de Sapato, Carol Nakamura, Gabriela Pugliesi, Adriane Galisteu, Sabrina Sato, Carolina Dieckmann, Gil do Vigor, Carol Dantas, Marina Ruy Barbosa, Richarlison, Vinicius Jr., Barbara Labres, Pericles e Glenda Kozlowski aprovaram a iniciativa de Neymar. As informações são dos jornais Extra e O Globo.

