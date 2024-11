Mundo Helicóptero que Biden trouxe ao G20 tem sistema de defesa avançado e tecnologia contra mísseis

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Por questão de segurança, a aeronave nunca voa sozinha. Foto: Ricardo Stuckert/PR Por questão de segurança, a aeronave nunca voa sozinha. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Antes mesmo de chegar ao Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou cerca de sete helicópteros para serem usados por ele, familiares e toda a sua delegação na sua passagem pelo país durante o G20. Entre as aeronaves está o helicóptero presidencial, chamado de “Marine One”. O veículo, modelo VH-92A Patriot, é de grande porte, possui blindagem à prova de tiros e tecnologia contra mísseis. A segurança da Casa Branca conta com cerca de 23 aeronaves do mesmo modelo.

O helicóptero presidencial dos EUA é uma versão adaptada do Sikorsky S-92 para uso da Casa Branca. Apesar de estruturalmente semelhante, ele recebeu blindagem à prova de tiros e um sistema de interferência e engano para deter mísseis. A versão original tem capacidade para dois tripulantes e entre 16 e 19 passageiros, mas foi adaptada pela Casa Branca para comportar o dobro de tripulantes.

Por questão de segurança, a aeronave nunca voa sozinha. Geralmente, o Marine One é acompanhado por pelo menos outro helicóptero similar, que atua como “isca” para despistar possíveis ameaças. Os helicópteros trocam de posição após a decolagem, dificultando a identificação do veículo com o presidente dos EUA.

Conforme o Business Insider, a aeronave conta com interiores espaçosos e à prova de som, além de um avançado sistema de defesa. Além do bloqueio de radar, o helicóptero tem comunicação totalmente criptografada para evitar vazamentos de informações.

Segundo informações do site Aeroin, o helicóptero foi transportado para o Rio de Janeiro em um cargueiro Boeing C-17 Globemaster III da Força Aérea Americana (USAF). O veículo partiu de Washington, fez uma parada no Panamá e ficou estacionado na Base Aérea do Galeão.

Além da aeronave, Biden também trouxe uma limusine apelidada de “The Beast”. O veículo, descrito como um “bunker sobre rodas”, é equipado com sistema de segurança avançado, blindagem à prova de balas e até estoque de sangue para emergências.

O carro possui sistema de visão noturna, capacidade de disparar gás lacrimogêneo e maçanetas que podem ser eletrificadas para evitar acessos não autorizados. Além de um sistema de comunicação avançado com os agentes do Serviço Secreto. Para acompanhar o presidente Biden, as limusines presidenciais são transportadas por aeronaves de carga militar, como os C-17 da Força Aérea dos EUA.

A carroceria é composta por uma sobreposição de camadas de aço, cerâmica e titânio. De acordo com a Business Insider, a blindagem do carro possui cerca de 20 cm de espessura e é resistente a explosões e ataques bioquímicos.

O veículo também é equipado com tanques de oxigênio e um estoque de sangue compatível com o tipo sanguíneo do presidente. O carro tem capacidade para levar até sete passageiros, já contando com o motorista. Quando está fora dos EUA, a limusine presidencial exibe, no lado esquerdo, a bandeira do país anfitrião. As informações são do portal de notícias G1.

