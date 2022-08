Últimas Hemocentro do Estado precisa de doadores de sangue com urgência

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde, podem realizar a doação. Foto: SES/Divulgação Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde, podem realizar a doação. (Foto: SES/Divulgação) Foto: SES/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os estoques de sangue do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) estão em situação crítica, sendo necessário, com urgência, a reposição de todos os tipos de sangue, principalmente O positivo e O negativo.

Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde, podem realizar a doação. O Hemocentro abastece cerca de 40 hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre. São necessárias cerca de cem bolsas todos os dias para suprir a demanda.

O atendimento é realizado preferencialmente com agendamento por meio de telefone ou whatsApp, pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755, ramal 102. O Hemorgs está localizado na avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

Em todo Rio Grande do Sul a doação de sangue também é uma ação necessária. A população gaúcha pode procurar os hemocentros regionais e pontos de coleta distribuídos em todo o Estado:

– Hemocentro Regional de Alegrete

Rua General Sampaio, 10

Alegrete – RS

– Hemocentro Regional de Caxias do Sul

Rua Ernesto Alves, 2260

Caxias do Sul – RS

Hemocentro Regional de Cruz Alta

Rua Barão do Rio Branco, 1445

Cruz Alta – RS

– Hemocentro Regional de Passo Fundo

Av. Sete de Setembro, 1055

Passo Fundo – RS

– Hemocentro Regional de Pelotas

Av. Bento Gonçalves, 4569

Pelotas – RS

– Hemocentro Regional de Santa Maria

Alameda Santiago do Chile, 35

Santa Maria – RS

– Hemocentro Regional de Santa Rosa

Rua Boa Vista, 401

Santa Rosa – RS

Pontos de Coleta

– Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Rua São Manoel, 543

Porto Alegre – RS

– Hospital de Tramandaí

Av. Emancipação, 1255

Tramandaí – RS

– Hospital Nossa Senhora da Conceição

Av. Francisco Trein, 596

Porto Alegre – RS

– Ponto de coleta externa do município de Bagé (Apoio Santa Casa de Caridade de Bagé)

Rua Gomes Carneiro, 1350

Bagé – RS

– Ponto de coleta externa do Município de Frederico Westphalen (Apoio UBS Dr. Ayres Cerutti)

Rua do Comércio, 271

Frederico Westphalen – RS

– Ponto de coleta externa do município de Sapucaia do Sul (Apoio Hospital Municipal Getúlio Vargas – Sapucaia do Sul)

Rua Pinheiro Machado, 331

Sapucaia do Sul – RS

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas