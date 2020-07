Polícia Homem é preso com 250 pássaros e tartarugas no porta-malas do carro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

PRF apreendeu pássaros silvestres e tartarugas. Foto: PRF/Divulgação PRF apreendeu cerca de 200 pássaros silvestres e 50 tartarugas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 200 pássaros silvestres e 50 tartarugas na tarde desta sexta-feira (24), na BR 116 em Guaíba. Os animais estavam sendo transportados no porta-malas de um Corsa. Um homem foi preso.

Durante ação de combate à criminalidade, os agentes abordaram um Corsa com placas do Rio de Janeiro. Ao abrirem o porta-malas do carro, os policiais encontraram diversas gaiolas com pássaros silvestres em condições degradantes, alguns já mortos. Ao retirarem o step, acharam ainda um saco com quase 50 tartarugas embaixo dele.

O condutor do carro disse que adquiriu os animais na Região Sul do Estado e os levaria para serem comercializados em Curitiba (PR). Ele já havia sido preso pelo mesmo crime em março e também em abril deste ano.

O homem, de 61 anos, foi preso por crime ambiental e conduzido à área judiciária local. Os animais foram encaminhados ao órgão ambiental, que os reintroduzirá na natureza após avaliação veterinária.

Já é a terceira ocorrência do tipo nos últimos cinco dias nas rodovias de acesso a Porto Alegre, totalizando mais de 700 animais resgatados pela PRF.

