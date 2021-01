Mundo Homem é preso perto do Capitólio com 500 cartuchos de munição

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Wesley Allen Beeler foi abordado em posto de segurança com uma credencial não autorizada perto do Capitólio, e segundo ele, incidente foi um 'erro honesto'. (Foto: Reprodução)

A Polícia prendeu um homem fortemente armado que tentava passar por um dos muitos postos de controle perto do Capitólio, informaram as autoridades. Em uma busca subsequente, as forças de segurança encontraram uma arma em seu caminhão e mais de 500 cartuchos de munição.

A detenção veio à tona no sábado (16), menos de 96 horas antes da posse de Joe Biden, que ocorrerá na própria sede do Legislativo. Toda a região teve sua segurança reforçada diante da ameaça de novos atos de grupos armados pró-Trump na capital após a invasão do Capitólio no último dia 6, que deixou cinco mortos.

Segundo as autoridades, Wesley Allen Beeler, da Virgínia, tentou usar uma credencial “sem autorização” para ter acesso à área restrita onde será realizada a posse. Em seu carro, havia adesivos fazendo ilusão ao porte de armas, entre eles um que dizia “se eles vierem tentar tirar nossas armas, vamos dar primeiro as nossas balas”.

De acordo com os documentos, ao ser questionado se tinha uma arma no carro, ele respondeu que havia uma Glock no compartimento para o descanso de braço. Segundo as autoridades, a arma estava carregada com 17 munições e pronta para disparar.

Beeler foi preso e acusado de cinco crimes, incluindo porte de arma não registrada e porte ilegal de munição. Em uma entrevista após ser solto, o homem disse que o incidente não passou de um “erro honesto” e negou que tivesse mais de 500 cartuchos de munição em seu carro.

Ele disse que passou a última semana trabalhando como segurança contratado para auxiliar a polícia antes da posse e que se esqueceu de tirar a arma do carro. Segundo o New York Times, ele de fato teria licença para atuar como segurança particular na Virgínia e autorização para portar armas no estado.

“Eu fui parar em um posto de segurança após me perder em Washington porque sou um menino do interior”, ele disse. “Eu os mostrei a credencial que me deram”, disse o homem, afirmando que o documento que tinha consigo foi emitido pela empresa MVP Serviços de Proteção, a mesma que contratou temporariamente.

Os Estados Unidos vivem em estado de alerta até o próximo dia 20: o FBI emitiu um boletim alertando para possíveis atos na capital e nas Assembleias Legislativas dos 50 estados americanos. As autoridades regionais estavam preparadas para possíveis manifestações pró-Trump no sábado (16), porém, salvo poucas exceções, o cenário foi tranquilo.

Homens armados e aliados de Trump se reuniram em frente ao Capitólio do Texas e foram vigiados de perto por policiais. Em St. Paul, no estado do Minnesota, cerca de 50 manifestantes pró-Trump foram observados por centenas de policiais. Pequenos grupos também se reuniram em Illinois e em Nevada.

Enquanto isso, as autoridades continuam a buscar os invasores do Capitólio. No sábado (16), a prisão de Anthime Joseph Gionet foi confirmada pelo FBI. O homem, conhecido como “Baked Alaska”, transmitiu ao vivo a invasão da sede do Legislativo. Um de seus vídeos, que viralizou na internet, mostrava policiais tirando selfies com os invasores.

Lisa Marie Eisenhart também foi presa. Ela é mãe de Eric Gavelek Munchel, o homem fotografado com algemas descartáveis na plenária do Congresso, e o acompanhou até Washington. Emily Hernandez, que foi fotografada com parte de uma placa retirada do escritório da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, também foi detida.

