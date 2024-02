Polícia Homem que matou e esquartejou vítima por dívida de R$ 80 é condenado a mais de 25 anos de prisão em Alegrete

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

O réu e sua companheira moravam na casa da vítima e eram responsáveis por cuidar do imóvel

O Tribunal do Júri de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, condenou um réu de 56 anos a 25 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por matar e esquartejar um homem no município.

O julgamento, presidido pelo juiz Rafael Echevarria Borba, iniciou na manhã de terça-feira (6) e prosseguiu até o início da tarde do mesmo dia.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o assassino matou Romão Barboza Godoy, de 52 anos, com diversos golpes de barra de ferro na cabeça porque a vítima estaria devendo a ele a quantia de R$ 80 por serviços prestados. O réu e sua companheira moravam na casa de Godoy e eram responsáveis por cuidar do imóvel, localizado no bairro Saint Pastous, onde o crime ocorreu em 2005.

Após matar Romão, o assassino esquartejou e enterrou o corpo dentro da residência. Dois anos depois, ele trocou o cadáver de local, levando para um cova na parte externa da casa.

