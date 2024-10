Polícia Homem que matou garota de programa em hotel é condenado a 25 anos de prisão no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O criminoso asfixiou a garota de programa até a morte em Vacaria Foto: Agência Brasil O criminoso asfixiou a garota de programa até a morte em Vacaria. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem acusado de matar uma garota de programa em um hotel em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado.

O júri, presidido pelo juiz Fernando Gustavo Meireles Baima, da 1ª Vara Criminal de Vacaria, foi realizado na sexta-feira (11). Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), em 6 de outubro de 2023, o réu se encontrou com a vítima, de 41 anos, com quem mantinha relações sexuais frequentes, em um quarto do hotel. No local, o assassino teria pedido para que a vítima deixasse a prostituição e fosse morar com ele.

Conforme a acusação, diante da negativa da mulher em aceitar a proposta, o homem asfixiou a garota de programa até a morte. A motivação para o crime seria ciúmes e sentimento de posse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/homem-que-matou-garota-de-programa-em-hotel-e-condenado-a-25-anos-de-prisao-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

Homem que matou garota de programa em hotel é condenado a 25 anos de prisão no interior do Rio Grande do Sul

2024-10-12